Samanyolu Haber /Gündem / Boris Johnson’ın başı yine koronavirüsle dertte /16 Kasım 2020 09:49

Boris Johnson’ın başı yine koronavirüsle dertte

Virüsün Avrupa’da yayılmaya başladığı ilk günlerde koronavirüse yakalanan İngiltere Başbakanı Johnson, Kovid-19 testi pozitif çıkan birisiyle temasa geçtikten sonra yeniden kendisini karantinaya aldı.

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın başı yine koronavirüsle dertte. Salgının Avrupa’da yayılmaya başladığı ilk aylarda virüs kapan ve hastalığı ağır geçiren Johnson, bu sefer de test sonucu pozitif çıkan bir çalışan yüzünden karantinaya girdi.

SEMPTOM GÖSTERMİYOR
Reuters’ta yer alan habere göre, daha önce de koronaavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılan Johnson’ın durumuyla ilgili açıklama yapan bir hükumet yetkilisi, Johnson’ın karantinada çalışmaya devam edeceğini belirtti. Aynı yetkili “Başbakan iyi ve herhangi bir semptom göstermiyor” dedi.

BİRLEŞİK KRALLIĞIN KORONA TABLOSU
Öte yandan, son 24 saat içinde, Birleşik Krallık’ta 24 bin 962 yeni vaka tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 369 bin 318’e yükseldi. Bugün hayatını kaybeden 168 kişiyle beraber toplam can kaybı 51 bin 934 oldu.
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