Boris Johnson’ın göreve dönüş tarihi uzadı

Corona virüsünün en çok etkilediği ülkelerin başında gelen İngiltere’de Prens Charles ve Başbakan Boris Johnson gibi isimler de hastalığa yakalanmıştı.





Charles karantinada geçirdiği sürenin ardından sağlığına kavuşurken, Başbakan Johnson süreci biraz daha ağır geçirdi. Konutunda kaldığı birkaç günün ardından solunum güçlüğü yaşamaya başlayan Johnson, hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınmıştı.



