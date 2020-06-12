Samanyolu Haber /Dünya / Köle tacirlerini savundu! /12 Haziran 2020 15:16

Köle tacirlerini savundu!

Britanya'da "Black Lives Matter/Siyah Canlar Kıymetlidir" eylemlerinde "ırkçı" olarak nitelendirilen kişilerin heykelleri tahrip edilirken, Başbakan Boris Johnson söz konusu heykellerin kaldırılmasına karşı çıktı.

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, şahsi Twitter hesabında, "Geçmişimizi değiştiremeyiz veya sansürleyemeyiz. Olandan daha başka bir tarihimiz varmış gibi davranamayız. Şehir ve kasabalarımızdaki heykeller bizden önceki jenerasyonlar tarafından koyuldu." ifadelerini kullandı.

Başbakan, heykellerin risk altında olmasını "absürt ve utanç verici" diye niteledi.

Geçen hafta köle taciri Edward Colston'un Londra şehrindeki heykeli de protestocular tarafından sökülüp suya atılmıştı. 

Londra'nın Parlamento Meydanı'ndaki Cenatoph Anıtı ve Winston Churchill'in heykeli de saldırıya uğramıştı. 

JOHNSON: CHURCHILL ASLA KABUL EDEMEYECEĞİMİZ ŞEYLER SÖYLERDİ

Johnson, "Churchill'in Parlamento Meydanı'ndaki heykeli onun ülkesini ve tüm Avrupa'yı faşizm ve ırkçı tiranlığın pençesinden kurtarmasına adanmıştır" ifadelerini kullandı. 

Britanya lideri, Churchill ile ilgili olarak, "Evet bazen bugün asla kabul etmeyeceğimiz şeyler söylerdi, ancak o bir kahramandı ve bir anıtı hak ediyor." dedi.

Johnson, "Yapılacak tek sorumlu hamle bu eylemlerden kaçınmaktır." tavsiyesinde bulundu.
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