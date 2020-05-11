Samanyolu Haber /Dünya / Boris Johnson'dan olumsuz 'aşı' açıklaması /11 Mayıs 2020 22:50

Boris Johnson'dan olumsuz 'aşı' açıklaması

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın tüm dünyanın merakla beklediği Koronavirüs aşısı hakkında olumsuz bir açıklamada bulunduğu ifade edildi. Johnson, hayatın tamamen normalleşmesi için beklenen aşının "hiç gelmeyebileceğini" söyledi.

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Britanya'da hükûmet ülkenin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) sonrası normalleşmesinde 3 adımlık planı açıklayan 60 sayfalık bir rapor yayımladı. Başbakan Boris Johnson, raporda kısıtlamaların uzun süre devam edebileceği ve hayatın tamamen normalleşmesi için beklenen aşının "hiç gelmeyebileceğini" söyledi.

Independent'ın aktardığına göre, Britanya'nın Koronavirüs kısıtlamalarını aşamalı olarak hafifletme planını içeren raporda Başbakan Boris Johnson, Covid-19 aşısının en erken bir yıl içinde gelebileceğini belki de hiç gelmeyeceğini belirtti. Johnson, ekonomik ve sosyal hayatta kısıtlamaların uzun sürebileceğini belirtti. 

60 sayfalık rapor İngiltere özelinde Çarşamba gününden itibaren başlayacak hafifleme adımlarına yer verdi. Buna göre, İngiltere'de evden çalışamayanlar işe gitmeye başlayabilecek. Parklarda piknik yapmak ve güneşlenmek gibi açık hava aktiviteleri serbest olacak. 

Raporda ilk defa hükûmetin toplu taşıma ve mağaza gibi toplu alanlarda maske takmanın gerekliliğine vurgu yaptığı görüldü. 
 
Raporda, İngiltere'de okulların başlaması için 1 Haziran tarihi öngörüldü. Aynı zamanda bu tarihten itibaren iki hane birbirlerini görmeye gitmeye başlayabilecek. 
 
Öte yandan, hafifletilen kısıtlamaların vaka sayısının artma ihtimalinde yeniden uygulanabileceği belirtildi. 
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