Samanyolu Haber /Dünya / Boris Johnson'un babası oğluna kızıp Fransız vatandaşlığına başvurdu /23 Mart 2020 14:06

Boris Johnson'un babası oğluna kızıp Fransız vatandaşlığına başvurdu

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Brexit'e karşı olan ve muhalif görüşlerini açıklayan babası Stanley Johnson Fransız vatandaşlığına başvurdu.

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79 yaşındaki Johnson'ın bu başvurusu kızı Rachel'ın yazdığı ve geçtiğimiz hafta yayınlanan kitapta ortaya çıktı.

Euronews'te yer alan habere göre "Rake'ın İlerleyişi: Benim politik orta yaş krizim" adlı kitapta Rachel Johnson annesinin Versailles doğumlu olduğunu ve bu münasebetle babasının da Fransız vatandaşlığına başvurduğunu yazdı ve "Bu oldukça iyi bir haber belki bu sayede ben de Fransız olabilirim" diye ekledi.

Stanley Johnson Avrupa Birliği'nin (AB) kurulduğu yıllarda Brüksel'de görev yapmış olan ilk resmi yetkililerden biriydi ve yıllarca AB Parlamentosu'nda parlamenterlik görevi ve ardından Komisyon'da görev yaptı. Bu nedenle Boris Johnson da çocukluğunu Brüksel'de geçirdi ve Fransızca konuşmayı öğrendi. Baba ile oğul Johnson arasında pek çok konuda fikir ayrılıkları bulunuyor ve bu durum her fırsatta kendini gösteriyor. Son olarak salgın nedeniyle önlem almak yerine kitlesel bağışıklık kazanmayı deneyeceklerini açıklayan Boris Johnson'ın politikasını eleştiren baba Johnson oğlunu dinlememeleri için halka seslenerek evde kalma ve önlem alma çağrısı yapmıştı.
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