Samanyolu Haber /Ekonomi / Borsa günü düşüşle tamamladı /25 Haziran 2021 21:03

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,34 değer kaybederek günü 1.391,86 puandan tamamladı.BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 18,93 puan azalırken, toplam işlem hacmi 10,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

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Bankacılık endeksi yüzde 1,60 ve holding endeksi yüzde 1,72 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,60 ile KOBİ Sanayi, en çok kaybettiren ise yüzde 3,18 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Analistler, ABD'de 1,2 trilyon dolarlık altyapı planında anlaşılması, Fed'in stres testi sonuçları ve olumlu veri akışının pay piyasalarını pozitif etkilemesine karşın ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelmeye devam eden çelişkili açıklamaların piyasalarda oynaklığın sürmesine neden olduğunu belirtti.

Haftaya yurt içinde ekonomik güven endeksi, dış ticaret dengesi, Satınalma Yöneticileri Endekslerinin (PMI), yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ile ABD'de açıklanacak istihdam raporu, ADP özel sektör istihdamı, fabrika siparişleri, Avro Bölgesinde enflasyon, İngiltere'de büyüme başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 1.390 puanın destek, 1.420 ve 1.429 puanın ise direnç olarak izleneceğini bildirdi.

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