Samanyolu Haber /Ekonomi / Borsa günü düşüşle tamamladı /25 Ağustos 2021 20:23

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,86 değer kaybederek günü 1.453,30 puandan tamamladı.BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12,58 puan azalırken, toplam işlem hacmi 14,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

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Bankacılık endeksi yüzde 0,45 ve holding endeksi yüzde 1,37 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,28 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 1,92 ile ulaştırma oldu.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın cuma günü Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda yapacağı konuşma öncesi para politikasına ilişkin artan belirsizliklerin küresel pay piyasalarında yukarı yönlü hareketleri törpülediğini belirtti.

Yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de büyüme ve haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın destek, 1.470 puanın ise direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

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