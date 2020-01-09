Borsa İstanbul endeksi 22 ayın zirvesinde!

BIST Bankacılık Endeksi de yüzde 2.74 artışla 151 bin 439 puanda başladığı gün içinde en düşük 162 bin 31 puan ve en yüksek 169 bin 90 puanı arasında hareket etti ve günü yüzde 6.75 artışla 168 bin 645 puanda tamamladı.







Tahvil bono piyasasında 10 yıllık tahvilin ortalama bileşik getirisi yüzde 2.15 düşüşle yüzde 11.86'ya, iki yıllık tahvilin ortalama bileşik getirisi de yüzde 2.20 düşüşle yüzde 11.56'ya indi.





KAPANIŞA DOĞRU VERİLER





Kapanışa doğru; dolar en düşük 5.8637 lira ve en yüksek 5.9272 lirayı gördükten sonra, 5.87 – 5.88 lira aralığında, euro en düşük 6.5188 lira ve en yüksek 6.5942 lirayı gördükten sonra, 6.52 – 6.53 lira aralığında, sterlin en düşük 7.6442 lira ve en yüksek 7.7809 lirayı gördükten sonra 7.67 – 7.68 lira aralığında işlem görüyor.





BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLARI





Ekonomi Bakanlığı’nın Türkiye'nin önde gelen ihracatçı firmalarının beklentilerini belirlemek için yaptığı Dış Ticaret Beklenti Anketi (DTBA) sonuçlarına göre, İhracat Beklenti Endeksi, 2019 yılının dördüncü çeyreğindeki 108.9 düzeyinden, yılın ilk çeyreğinde 5.0 puan artışla 113.9 düzeyine yükselirken, yıllık bazda ise 3.1 puan azaldı.





İthalat Beklenti Endeksi de, 2019 yılının son çeyreğinde 96.5 düzeyinden 9.4 puan artışla 105.9 düzeyine yükselirken, yıllık bazda da 11.2 puan arttı.



