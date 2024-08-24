Borsa İstanbul küresel borsalardan negatif ayrıştı

Sözcü'den Serkan Üstün'ün haberine göre hisse senedi piyasalarında global tarafta gerçekleşen toparlanmaya karşın bu hafta Türk hisse piyasası negatif ayrıştı.



Küresel borsalarda ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın güvercin mesajları sonrası pozitif bir seyir öne çıkarken, yurt içi piyasalardaki hisse senetleri ağırlıklı olarak değer kaybetti.



ABD'de düzenlenen Jackson Hole toplantılarında Fed Başkanı Jerome Powell, eylülde faiz indirimlerine başlanacağına işaret ederken, pay piyasalarında pozitif seyir izlendi.



Ancak Türkiye'de İran’ın İsrail’i vuracağına dair beklentilerin artması, yatırımcıların hafta sonuna hisse satarak girme eğilimi ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in istifa ettiğine yönelik sonrasında yalanlanan dedikodular Borsa İstanbul'un performansını negatif etkiledi.





BORSA İSTANBUL NEGATİF AYRIŞTI



Küresel piyasalara bakıldığında Japon Nikkei endeksi bu hafta yüzde 1,5 artarken Avrupa borsalarını izleyen STOXX 600 endeksi yüzde 1,3 değer kazandı.



ABD tarafında haftalık kazanç ise Dow Jones endeksinde yüzde 1,3, S&P 500'de yüzde 1,5 ve Nasdaq'da yüzde 1,4'e yaklaştı.





BORSA DALGALANDI



Borsa İstanbul'da hafta içinde dalgalı bir seyir izlendi. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri ise haftalık bazda ortalama yüzde 1,57 değer kaybetti ve BIST 100 endeksi haftayı 9 bin 668,10 puandan tamamladı.



Endeks, önceki kapanışa göre 253,30 puan azalırken, toplam işlem hacmi 77,9 milyar lira oldu. Bu hafta sektör endekslerinin tümü negatif seyretti. En çok gerileyen sektör yüzde 3,49 ile madencilik oldu. Bankacılık endeksi yüzde 2,90, holding endeksi ise yüzde 3,13 değer kaybetti.



Borsa haftaya 9 bin 867 puandan başladı. BIST 100 endeksi en düşük 9 bin 651,21 ve en yüksek 10 bin 109,96 puanı gördü.



Hafta içinde kritik seviye olan 10 bin puanın üzerinde tutunamayan endeks, Şimşek'in istifa ettiğine ilişkin asılsız haberlerin yatırımcı tedirginliğini artırmasıyla aşağı yönlü baskılandı.







DÜŞÜŞ KALICI OLACAK MI?



BIST 100 endeksinde temmuz ayı ortasında 11 bin 250 puan seviyelerinde oluşan zirvenin ardından başlayan satıcılı seyir sonrası endeks bir süredir 9 bin 700 ve 10 bin 200 aralığında yatay bir banda sıkışmıştı.



Uzmanlara göre, 9 bin 700 bölgesinden başlayacak aşağı yönlü bir hareket endeksi 9 bin 400'lere doğru baskılayabilir.

