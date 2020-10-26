Samanyolu Haber /Ekonomi / Borsa İstanbul sert düştü /26 Ekim 2020 20:07

Borsa İstanbul sert düştü

BIST 100 endeksi, yüzde 3,88 değer kaybederek günü 1.144,45 puandan tamamladı.Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 3,88 değer kaybederek günü 1.144,45 puandan tamamladı.

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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 46,18 puan azalırken, toplam işlem hacmi 25,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.Bankacılık endeksi yüzde 4,23 ve holding endeksi yüzde 5,77 değer kaybetti. 

Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 9,06 ile finansal kiralama, faktoring oldu.Analistler, koronavirüs vaka sayıları, ülkelerin aldığı tedbirler, ABD'deki teşvik paketi görüşmeleri ve seçim süreci ile jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

Yurt içinde açıklanmaya başlayan 3. çeyrek finansal sonuçlar nedeniyle hisse ve sektör bazlı hareketlerin de öne çıkabileceğini belirten analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Çin'de sanayi kesimi karları, ABD'de tüketici güveni başta olmak üzere veri gündeminin stakip edileceğini ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yarın Citibank tarafından düzenlenen Citibank Yatırımcı Konferansında uluslararası dev şirketlerin temsilcileriyle görüşeceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.140 seviyesinin destek, 1.180 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.
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