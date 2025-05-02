Samanyolu Haber /Gündem / Borsa İstanbul soruşturması: 12 kişi tutuklandı /02 Mayıs 2025 17:41

Borsa İstanbul soruşturması: 12 kişi tutuklandı

Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasında gözaltına alınanlar 13 kişiden 12'si tutuklandı.

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Borsa İstanbul (BIST) pay piyasasındaki bazı işlemlerde dolandırıcılık yapıldığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 zanlı adliyeye sevk edildi. 12 kişi  tutuklandı, bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosunca, BIST pay piyasasında işlem gören bazı sermaye piyasası araçları paylarında manipülatif hareketler gerçekleştirildiği iddiaları üzerine açılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa'da "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "piyasa dolandırıcılığı" suçlamasıyla gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından zanlılar, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi. 12 kişi tutuklandı.
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