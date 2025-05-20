Samanyolu Haber /Gündem / Borsa İstanbul'da 7 kişiye 'manipülasyon' gözaltısı /20 Mayıs 2025 10:10

Borsa İstanbul'da 7 kişiye 'manipülasyon' gözaltısı

Borsa İstanbul’daki bazı işlemlerle ilgili manipülasyon şüphesiyle 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonlar 4 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında adreslerde arama ve el koyma işlemleri devam ediyor.

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Borsa İstanbul’daki bazı hisse işlemlerinde usulsüzlük ve piyasa manipülasyonu yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün koordinesinde İstanbul, Ankara, Şanlıurfa ve İzmir’de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüphelilere yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "piyasa dolandırıcılığı" suçlamalarıyla gözaltı işlemleri başlatılırken, adreslerde yapılan aramalarda delil niteliğindeki materyallere el konuldu. Soruşturma kapsamında yakalama, arama ve el koyma işlemleri sürüyor.
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