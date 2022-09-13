Samanyolu Haber /Ekonomi / Borsa İstanbul'da devre kesici uygulandı /13 Eylül 2022 20:03

Borsa İstanbul'da devre kesici uygulandı

BIST 100 endeksinde satışların derinleşmesiyle devre kesici uygulandı.

SHABER3.COM

Borsa İstanbul'da devre kesini konusunda yeni bir gelişme yaşandığı aktarıldı.
Cumhuriyet'te yer alan habere göre BIST 100 endeksinde satışların derinleşmesiyle devre kesici uygulandı.

Borsa İstanbul'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada "Saat 17:41:32 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girmiştir. Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı'nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur" ifadesi kullanıldı.
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