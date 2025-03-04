Samanyolu Haber /Gündem / 'Borsa İstanbul'da manipülasyon' soruşturmasında çok sayıda gözaltı /04 Mart 2025 16:15

'Borsa İstanbul'da manipülasyon' soruşturmasında çok sayıda gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Borsa İstanbul hakkında manipülasyon yapıldığı iddialarına ilişkin başlattığı soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında 17 kişinin farklı illerde gözaltına alındığı bildirildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Borsa İstanbul’da son dönemde yaşanan fiyat hareketlerine ilişkin başlattığı soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Borsa İstanbul pay piyasasındaki ani düşüşler ile ilgili sermaye piyasası araçlarında manipülatif eylemlerde bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında başlattığı operasyon kapsamında farklı illerde, toplamda 17 kişi gözaltına alındı. Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Borsa İstanbul (BİST) pay piyasasında son dönemlerde olağanüstü fiyat hareketliliğinin oluştuğu, bu hareketliliğe sebep olan sermaye piyasası araçları paylarındaki manipülatif hareketler ile BİST piyasasında ani düşüşlerin meydana geldiği tespit edildiği bildirilmişti.

BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul pay piyasasında son dönemlerde olağanüstü fiyat hareketlerinin oluştuğuna ilişkin ihbarlar üzerine harekete geçmiş ve olağan dışı fiyat ve miktar hareketliliklerine sebep olan maksatlı ve yanıltıcı haberleri yapanlar ile bu haberleri yayanlar hakkında resen soruşturma başlattığını açıklamıştı.
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