Samanyolu Haber /Ekonomi / Borsa İstanbul'daki sert düşüş sonrası SPK'dan kritik adım /21 Şubat 2025 23:56

Borsa İstanbul'daki sert düşüş sonrası SPK'dan kritik adım

Haftanın son işlem gününde sert düşüş yaşanan Borsa İstanbul'da kayıp 2,09'u bulurken SPK'dan kritik bir açıklama geldi. Kurum, yaşanan 'olağanüstü fiyat hareketlerine' yönelik inceleme başlattığını bildirdi.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,09 değer kaybederek 9.602,16 puandan tamamladı.

Endeks, önceki kapanışa göre 205,34 puan azalırken, toplam işlem hacmi 107,8 milyar lira oldu.

SPK HAREKETE GEÇTİ

Yaşanan sert düşüşün ardından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) inceleme başlatıldığını bildirdi.

Kuruldan yapılan açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından tüm kurumların işlemlerinin inceleme altına alındığı belirtildi.

SPK, sermaye piyasasının güven, açıklık ve istikrar içinde çalışmasını bozacak nitelikteki eylem ve işlemlerin tespiti halinde Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde, kurul tarafından sorumlular hakkında cezai ve/veya idari yaptırımlar uygulanacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kurulumuzca olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine neden olan maksatlı ve yanıltıcı haberleri yapanlar ile bu haberleri yayanlara ilişkin gerekli hukuki işlem/incelemeler derhal başlatılmıştır."
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