Borsa İstanbul'da 'konkordato' şoku

Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş (Yeşil GYO) Innovia 4 projesinde yaşadığı imar sorunları nedeniyle konkordato ilan etti. Şirket, yaşanan süreçle ilgili Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada projedeki imar problemleri nedeniyle büyük mağduriyet yaşandığını ve bu sebeple 640 daireyi geri alarak müşterilerine iade ettiklerini belirtti.



Bu durumun şirketin nakit kaynaklarını ciddi şekilde erittiği ve iflas riskiyle karşı karşıya kaldıkları ifade edildi. Müşterilerin alacaklarını almak için iflas istemli dava açıkları ve şirketi tehdit altında tuttukları belirtildi.



16 MİLYAR LİRALIK ÖZ VARLIKLARINI KORUMAYA ALDI

Dev gayrimenkul şirketi, bu zor durumdan çıkabilmek için 16 milyar TL’lik öz varlıklarını korumayı, müşterilerin alacaklarını makul vadelerle ödemeyi ve Innovia 4 projesinin inşaatını tamamlamayı hedefliyor. Bu kapsamda Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurduğu ve 5 Şubat 2025 tarihinde mahkemenin geçici mühlet kararı vererek şirketin 3 ay süre ile geçici müteahhit uygulamasına başladığı açıklandı.



Borsa İstanbul'dan Gayrimenkul Devi için Karar! Yeşil GYO Konkordato Kararı Aldı, Piyasalar Alarma Geçti - Resim : 2



BORSA İSTANBUL’DAN YEŞİL GYO KARARI



Borsa İstanbul ise Yeşil GYO’nun konkordato kararı sonrasında önemli bir düzenleme yaptı. Şirketin payları Kotasyon Yönergesi’nin 35. Maddesi gereği ‘Yakın İzleme Pazarı’na alındı. Bu kapsamda şirketin payları bugün borsada kapalı kalacak, yarın Yakın İzleme Pazarı’nda işleme yeniden açılacak.