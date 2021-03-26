Borsa İstanbul'un yeni müdürü Korkmaz Ergun oldu

Borsa İstanbul'un bugün yapılan genel kurul toplantısında genel müdür yardımcılarından Korkmaz Ergun yönetim kurulu üyesi olarak seçilirken genel müdür olarak da görevi devralacak.







Cumhuriyet'in haberine göre kotasyondan sorumlu genel müdür yardımcısı olan Ergun'ün bugün içinde yapılacak yönetim kurulu toplantısında genel müdür olarak görevine başlayacak. Borsa İstanbul'da genel müdürlük makamı Halkbank Davası ile tanınan Hakan Atilla'nın görevi bırakmasıyla boşalmıştı.





KORKMAZ ENES ERGUN KİMDİR?





Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümünde 1997 yılında tamamlayan Ergun, aynı yıl Borsa İstanbul’da çalışma hayatına başladı. Yüksek lisansını ve doktorasını Marmara Üniversitesi İktisat Anabilim Dalında tamamladı. 22 yıllık Borsa ve Sermaye Piyasaları tecrübesine sahip olan Ergun, çok sayıda şirketin halka arzının değerlendirilmesi ile işlem gören şirketlerin incelenmesini ve piyasa faaliyetlerini yönetti.