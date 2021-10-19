Samanyolu Haber /Ekonomi / Borsa yatırım fonuna verilen onay Bitcoin'in değerini yükseltti /19 Ekim 2021 12:00

Borsa yatırım fonuna verilen onay Bitcoin'in değerini yükseltti

Dijital para birimi bitcoin tabanlı borsa yatırım fonlarının New York Borsası'nda işlem görmesine izin verilmesinin ardından dünyanın en yaygın kripto parasının değeri nisan ayındaki tarihi rekoruna yaklaşarak 62 bin 900 doların üzerine kadar çıktı.

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Salı günü listelenmesi beklenen ilk fonla birlikte bitcoin ve diğer kripto varlıklara yatırım akışının artacağı tahmin ediliyor.

Halihazırda hazırlıkları sürdüğü bilinen çok sayıda yatırım fonu aracılığıyla emeklilik fonları ve diğer kurumsal yatırımcıların kontrol ettiği milyarlarca dolar kripto alanına girebilecek.

Amerikan sermaye piyasası kurulu SEC cuma günü Chicago Emtia Borsası'nda kripto tabanlı vadeli opsiyon fonlarına pazartesi günü de New York Borsası'nda borsa yatırım fonlarına onay verdi.

ProShares'e ait Bitcoin Strategy ETF isimli fonun BITO koduyla salı günü işlem görmeye başlaması bekleniyor.

Uzmanlar bu fonun doğrudan bitcoin yerine Chicago borsasındaki vadeli opsiyonlara yatırım yapacağını hatırlatarak etkisinin hemen görülemeyebileceği konusunda uyardı.

Yine de bu listelemenin bir ilk olması nedeniyle spot piyasalara da pozitif sinyaller vereceğini düşünülüyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde bitcoin tabanlı yatırım fonlarına izin verileceği yönündeki beklentilerle bitcoinin fiyat ekim ayı içerisinde yüzde 40 civarında yükseldi.

İkinci büyük hacme sahip Ethereum'un değeri de 3 bin 790 dolara kadar çıktı

Kripto para tabanlı borsa yatırım fonları daha önce Kanada ve Avrupa'da onaylanmıştı. VanEck ve Valkyrie Amerika Birleşik Devletleri'nde de yatırım fonu kurmak için çalışan fon yöneticileri arasındaydı.
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