Borsada 'aç-kapa' çare olmadı: Değer kaybı yüzde 9'u aştı

Borsa İstanbul'da (BİST) çöküşü durdurmak için "aç-kapa" diye bilinen devre kesici işlemi de çare olmadı. İki defa durdurulan işlemler Türkiye saati ile 11:08'de tekrar başladı, ancak BİST 100'deki kayıp yüzde 9'u buldu. Vadeli işlemlerde üst limit yüzde 10'dan yüzde 20'ye çıkarıldı. Açığa satış yasağı gelebileceği belirtiliyor.







Kronos'un haberine göre Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal’ın 5 ay dolmadan azledilmesi ve yerine eski Halkbank genel müdür yardımcısı Şahap Kavcıoğlu’nun getirilmesinin etkisiyle piyasalar çöktü. Borsa İstanbul’da bütün hisseler taban.







22 Mart Pazartesi gününe yüzde 6,65 düşüşle başlayan Borsa İstanbul (BİST) 100 endeksinde çöküşü durdurmak için “aç-kapa” diye bilinen devre kesici uygulaması iki defa çalıştı.





BORSA’DA KAYIP YÜZDE 10’A YAKLAŞTI





Türkiye saati ile 10:30’a kadar verilen aradan sonra 10:38’de işlemler yine durduruldu. 11:08’de yeniden başlayan seansta BİST 100’de kayıplar yüzde 9’un üzerine çıktı.





BİST 100 Endeksi, haftaya yüzde 6,65 kayıpla 1.427 puandan başlamıştı.





Borsa İstanbul’dan yapılan açıklamaya göre, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) işlem gören USD/TL, EUR/TL, RUB/TL ve CNH/TL döviz vadeli işlem sözleşmeleri ile gram/TL altın vadeli işlem sözleşmelerinde uygulanan yüzde 10 oranındaki üst fiyat limiti oranları bugün için yüzde 20’ye çıkarıldı.







AMERİKA İLE İPLER DAHA DA GERİLECEK





Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) 3 Mayıs’ta jürili duruşmalarının başlaması beklenen Halkbank Davası’na rağmen eski Halkbank genel müdür yardımcısı Şahap Kavcıoğlu’nu TCMB’nin başına getirmesi “ABD’ye nispet” şeklinde yorumlanmıştı.





ABD, Halkbank’ı “İran’a yönelik müeyyideleri delmek ve kara para aklamak” gibi iddialarla sanık sandalyesinde oturtmuştu. İlk davada İran asıllı Türkiye vatandaşı Reza Zarrab itirafçı olmuş, eski Halkbank Gene Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla 32 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.





Cezasını çektikten sonra 2019 yılı temmuz ayında Türkiye’ye dönen Atilla, 2020 yılı ekim ayında BİST’e genel müdür olarak tayin edilmişti. Atilla 9 Mart 2021’de görevinden istifa etmişti.





Türkiye’nin risk primi olarak bilinen kredi temerrüt takası (CDS) 500’e yaklaştı. CDS, şubat ayında 300’e kadar gerilemişti.