Fırtına öncesi akıl almaz işler!

SAMANYOLUHABER- "Gizli el" yine sahnede. Dünyanın en büyük borsalarında sert düşüşler yaşanırken, Borsa İstanbul (BİST) 100 endeksi 98 bin-101 bin aralığına demir attı.





BİST'te akla ziyan işlemler var. Korona salgınının ortasında bazı hisse senetlerinin yüzde 2 bine varan oranda değer kazanması gerçekçi mi?





Doları 7 TL'nin altına indirmek için kamu bankaları ucuza döviz satmaya devam ederken, Amerikan Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell sarsıcı açıklamaları Türkiye'de kale alınmıyor.





TÜRKİYE'NİN RİSK PRİMİNDEKİ ARTIŞ REKOR KIRDI





Küresel ekonominin 2020 yılında yüzde 3 daralacağına dair rapor açıklayan Uluslararası Para Fonu (IMF) da tahminlerini yine değiştirmek mecburiyetinde kalacak.





IMF ile Fed'in ikazları Türkiye'de kale alınmıyor. Türkiye'nin 5 yıllık borçlanma için risk primi (CDS) ne oldu?





Powell geniş çaplı iflaslar olacağına işaret ederek, ekonomik krizden çıkışın uzun zaman alacağını vurgulamıştı. Samanyoluhaber ekonomi yazarı Turhan Bozkurt, piyasalarda dönen akıl almaz işleri YouTube kanalında yorumladı:







