Samanyolu Haber /Ekonomi / Fırtına öncesi akıl almaz işler! /15 Mayıs 2020 11:39

Fırtına öncesi akıl almaz işler!

Korona Krizi sebebiyle dünyada geniş çaplı iflaslar olacağını belirten Amerikan Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarını Borsa İstanbul (BİST) üzerine alınmadı. Dünya borsalarında 2'nci dip endişeleri artarken BİST 100 endeksi 98 bin puan ila 101 bin arasına adeta demir attı. Korona salgını sebebiyle Kıbrıs'a kumarhaneye gidemeyenlerin BİST'e akın ettiğini belirten Samanyoluhaber ekonomi yazarı Turhan Bozkurt, akıl almaz işlemlerin nelere mâl olabileceğini YouTube kanalında anlattı.

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SAMANYOLUHABER- "Gizli el" yine sahnede. Dünyanın en büyük borsalarında sert düşüşler yaşanırken, Borsa İstanbul (BİST) 100 endeksi 98 bin-101 bin aralığına demir attı. 

BİST'te akla ziyan işlemler var. Korona salgınının ortasında bazı hisse senetlerinin yüzde 2 bine varan oranda değer kazanması gerçekçi mi? 

Doları 7 TL'nin altına indirmek için kamu bankaları ucuza döviz satmaya devam ederken, Amerikan Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell sarsıcı açıklamaları Türkiye'de kale alınmıyor. 

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Küresel ekonominin 2020 yılında yüzde 3 daralacağına dair rapor açıklayan Uluslararası Para Fonu (IMF) da tahminlerini yine değiştirmek mecburiyetinde kalacak. 

IMF ile Fed'in ikazları Türkiye'de kale alınmıyor. Türkiye'nin 5 yıllık borçlanma için risk primi (CDS) ne oldu?

Powell geniş çaplı iflaslar olacağına işaret ederek, ekonomik krizden çıkışın uzun zaman alacağını vurgulamıştı.  Samanyoluhaber ekonomi yazarı Turhan Bozkurt, piyasalarda dönen akıl almaz işleri YouTube kanalında yorumladı:


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