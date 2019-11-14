Samanyolu Haber /Ekonomi / Borsa'da akşam seansı /14 Kasım 2019 13:21

Borsa'da akşam seansı

Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla "akşam seansı" için hazırlıkların tamamlandığını duyurdu.

SHABER3.COM

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Reza Zarrab Davası'nda 32 ay hapis yattıktan sonra temmuz ayında Türkiye'ye dönen ve geçen ay Borsa İstanbul'a (BİST) genel müdür olarak tayin edilen Mehmet Hakan Atilla BİST'te akşam seansı uygulamasının başlayacağını kaydetti.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri Recep Tayyip Erdoğan, "Hakan Atilla evladımıza sahip çıkmayacağız da kime sahip çıkacağız." ifadelerini kullanmıştı. Atilla, BİST Genel Müdürü oldu.

Atilla, "Önümüzdeki günlerde yapacağımız duyurularla üyelerimize Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) yeni döviz kontratları ve akşam seansı gibi uygulamaların bilgisini de vermiş olacağız." dedi.

BİST'te öğle arası tatili de dünya borsalarına uyum amacıyla 4 Ekim'de kaldırılmıştı. 
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