Borsa İstanbul'da neler oluyor?

Borsa İstanbul'un Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesine ilişkin yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.



Açıklamada, saat 17:14:58 itibarıyla endekse bağlı devre kesici tetiklenmiş ve Pay Piyasasındaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasındaki (VİOP) Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasasındaki (BAP) Pay Senedi Repo Pazarında işlemlerin geçici olarak durdurulduğu belirtildi.



İşlemler Pay Piyasasında saat 18:01'de kapanış seansı ile VİOP Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde sürekli işlem yöntemiyle saat 18:08'de yeniden başlatılacağının aktarıldığı çıklamada, BAP Pay Repo Pazarı'nda işlemlerin bugün yeniden başlatılmayacağı vurgulandı.



Açıklamada, açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacağı kaydedildi.



Borsa İstanbul'da Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi, anlık olarak endekste yüzde 5 ve yüzde 7'lik değer kayıplarının oluşması ile tetiklenerek yatırımcıların panik işlemleriyle zarar görmesini en aza indirmek için kullanılıyor.??? Borsada düşüş sonrası beş hisseye tedbir kondu

Borsadaki düşüş bugün de devam ediyor. Düşüş sonrası Borsa İstanbul’dan beş hisseye tedbir geldi.

Borsa İstanbul açıklamasına göre bir ay süreyle açığa satış ve kredili işlem yasağı getirilen hisseler şöyle: Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Tiçaret A.Ş. (GESAN), Denge Yatırım Holding A.Ş. (DENGE), Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SKTAS), Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş.(TEKTU).



Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin (EUYO) hisse senetlerineyse emir paketi tedbiri kondu.