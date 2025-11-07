Borsa'da fonlara yönelik manipülasyon operasyonu: 3 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada tefecilik ve suçun aklanması iddiasıyla Ali Ercan, Yasef Mitrani ve Q Yatırım Bankası eski genel müdürü Mehmet Aydoğdu’nun gözaltına alındığı belirtildi.



Başsavcılık’tan yapılan açıklamada şunlar aktarıldı:



“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından “Tefecilik” suçu yönünden yürütülen 2025/202063 sayılı soruşturma dosyası kapsamında; Q Yatırım Bankası üzerinden “Tefecilik” suçu işlendiği ve bu suçun işlenmesi neticesinde elde edilen gelirlerin “aklanmasına” yönelik kuvvetli suç şüphesi tespit edilmiştir.



Yürütülen soruşturma kapsamında Q Yatırım Bankası yetkilileri tarafından 5411 sayılı Bankacılık Kanununda tanımlanan yetki dışında ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen faiz oranlarının üzerinde faiz uygulanmak suretiyle ,mali zorluk içerisinde bulunan şirketlere kredi adı altında haksız kazanç sağlamak amacıyla borç para verildiği ve bu şekilde haksız kazanç sağlandığı alınan beyanlar ve hazırlanan rapor kapsamında tespit edilmiştir.



Soruşturma kapsamında Q Yatırım Banka yetkilisi şüpheli Ali Ercan, soruşturma kapsamında diğer şüpheliler Yasef Mitrani ve Mehmet Aydoğdu isimli kişiler 07/11/2025 tarihi itibari ile gözaltına alınmış olup arama ve el koyma işlemlerinin devam ettiği, soruşturmanın çok yönlü olarak ve titizlikle sürdürülmekte olduğu hususları, kamuoyuna saygıyla duyurulur.”



ŞİMŞEK NE DEMİŞTİ?



Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Bazı fonlar üzerinden manipülasyonların yapıldığını biliyoruz” dedi. Şimşek, manipülasyonla mücadelenin dozunu, kayıt dışı ile mücadelenin dozunun ötesine taşıyacaklarını belirtti.