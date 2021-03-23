Borsada kan gövdeyi götürüyor!

Dün yüzde 10 değer kaybeden Borsa İstanbul’da (BİST) hisselerdeki değer kaybı bugün de devam ediyor. BİST 100 endeksi açılışta yüzde 5,4 değer kaybetti. Yine “aç-kapa” diye bilinen devre kesici çalıştı. Seans 10:30’a kadar iki saatliğine kapatıldı.





Bankalar endeksi yüzde 7,9 gerilerken, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) ise yüzde 5 düştü. BİST’de dün açılış seansında işlemler iki defa durdurulmuştu.

Bu arada dün döviz karşısında yaklaşık yüzde 8 oranında değer kaybeden Türk lirası yatay seyirde devam ediyor. Serbest piyasada dolar 7,8620 liradan, euro 9,4120 liradan güne başlarken piyasalarda tedirginlik gözleniyor.





AÇIĞA SATIŞ YASAĞINDAN BİR ADIM ÖNCE…





Dün “aç-kapa” diye bilinen devre kesici uygulamasına geçen ve işlemleri bir saat içinde iki defa durduran BİST yönetimi bugün de “yukarı adım (up-tick rule)” kuralı da getirdi.





Kural BİST-50 hisselerinde açığa satış işlemlerinde uygulanacak. Buna göre hisse senetlerinde en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden açığa satış yapılabilecek.





Borsa İstanbul’dan yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: “Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir.”





TL’NİN SWAP FAİZİNDE SERT YÜKSELİŞ





Bir adım sonra açığa BİST 30 hisseleri için açığa satış yasağı gelebileceği belirtilirken, Londra’da TL swap (dolar-TL takası) faizi yüzde 14,20’den yüzde 250’ye yükseldi.





Yabancılar TL varlıkları ellerinden çıkarıp dövize geçmek isterken, yeterli TL bulunamadığı için faiz de yükseliyor. 2020 yılı ağustos ayında gecelik TL swap faizi yüzde 1.300’ün üzerine çıkmıştı.





YUKARI ADIM (UP-TICK RULE) KURALI NEDİ?





Sermaye piyasalarında açığa satışta uygulanan kuralardan biri olan yukarı adım kuralıdır. Organize bir piyasada işlem gören bir menkul kıymetin işlem sırasındaki fiyatının üstündeki fiyata üst fiyat denir.





Uptick kuralı da açığa satış işleminin, hissenin en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden olması kuralı olarak tanımlanır. Ancak, hissenin son gerçekleşen fiyatı bir önceki fiyattan daha yüksekse, açığa satış son gerçekleşen fiyat seviyesinden de yapılabilir.