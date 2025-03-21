Borsada kayıplar derinleşti, devre kesiciler bir kez daha çalıştırıldı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,53 düşüşle 9.758,53 puandan başladı. Açılışın ardından Borsa İstanbul'da kayıp yüzde 5'i aştı ve devre kesici uygulandı. Endeks, 9318 puana kadar geriledi ve böylelikle 21 Kasım 2024 tarihinden bu yana en düşük seviyeyi gördü.





Borsa İstanbul şu sıralar yüzde 5,02 oranında düşüşle 9 bin 318 puanda bulunurken, Bankacılık Endeksi ise yüzde 7,67 oranında düşüşle 12 bin 622 puanda bulunuyor.





RİSK PRİMİ YÜKSELMEYE DEVAM EDİYOR

Gösterge tahvil faizi yüzde 41,23 olurken, Türkiye'nin risk primi de 296 baz puana yükseldi.





BORSA İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

BIST 100 endeksinde yaşanan yüzde 5'lik kayıbın ardından Borsa İstanbul açıklama yaptı. Borsa İstanbul, "10:52:12 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girdi. Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, VİOP'ta işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı’nda işlemler geçici olarak durduruldu" açıklamasını yaptı.





Borsa İstanbul sürekli işlemlerin 11:22'de yeniden başlayacağını duyurdu.





BORSA 10 BİN PUANIN ALTINDA GÜNÜ BİTİRDİ

Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,50 değer kaybederek 9.810,94 puandan tamamladı.





1 AYDIR DEVAM EDİYOR

Borsa İstanbul yönetimi manipülasyon operasyonlarının ardından 21 Şubat Cuma günü borsada yaşanan sert fiyatlamaları nedeniyle uygulamaya aldığı açığa satışta yeniden yukarı adım kuralının 21 Mart'ta da uygulanacağını açıkladı.