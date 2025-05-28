Borsada manipülasyon operasyonu: 17 kişi hakkında gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu'nun başlattığı soruşturma kapsamında, Borsa İstanbul'da (BIST) hisse fiyatlarında olağan dışı dalgalanmalar ve yapay yükselişlerle küçük yatırımcıyı zarara uğrattıkları belirlenen 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 9 ilde şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.





Yandaş Sabah'ın haberine göre soruşturma kapsamında, Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri AŞ (PRKAB) ve Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama AŞ (DOBUR) hisselerinde yaşanan anormal fiyat ve işlem hacmi hareketleri mercek altına alındı. Yapılan analizlerde, "Hektor", "Hektor As" ve "Borsa Dostlar Konağı" isimli sosyal medya hesapları üzerinden küçük yatırımcıya hisse alım tavsiyesi verildiği, ardından bu hisselerde suni değer artışlarıyla kar sağlandığı ortaya çıktı.





Söz konusu şüpheliler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "piyasa dolandırıcılığı" suçlarından soruşturma başlatıldı. Elde edilen deliller doğrultusunda İstanbul, Antalya, Şanlıurfa, İzmir, Kayseri, Malatya, Samsun, Bursa ve Ankara'da belirlenen adreslere bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi.





NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 20 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Borsa İstanbul pay piyasasında işlem gören bazı sermaye piyasası araçları paylarında manipülatif hareketler yaptıkları belirlenen bazı şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldığını, bu kapsamda Ankara, Şanlıurfa ve İzmir'de 7 kişi hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve piyasa dolandırıcılığı" suçlarından gözaltı kararı verildiğini duyurmuştu.





Soruşturma kapsamında eski AKP Milletvekili Zehra Taşkesenoğlu'nun eski eşi Ünsal Ban da tutuklanan isimler arasında yer almıştı.