Borsada tarihi çöküş

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Çin dışında da hızla artması ve ekonomide neden olacağı hasar beklentilerinin yükselmesi ile dünya borsalarında sert düşüşler devam ederken Türk borsası İdlib'deki gelişmeler sebebiyle taban yaptı.





BİST





Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 10 azalarak 99.331,99 puana geriledi. Sürekli işlemlerde saat 10.04 itibarıyla 103 bin üzerine tekrar çıktı.





Açılışta BIST 100 endeksi, 11.086,38 puan ve yüzde 10,04 değer kaybederek 99.331,99 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 12,14 ve holding endeksi yüzde 8,75 düşüş kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne düşüşle başlarken, en çok gerileyen ise yüzde 19,13 ile spor oldu.





Sermaye Piyasası Kurulu ise tüm hisselerde açığa satışı yasakladı. SPK'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında bugün açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, gün içinde açığa satış tuşuna basılmadan yapılan ve aynı gün içinde kapatılan pozisyonların da söz konusu yasak kapsamında olduğu hususunda yatırımcıların ve yatırım kuruluşlarının bilgilendirilmesine karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.







DÖVİZ







İstanbul serbest piyasada dolar 6,2340 liradan, avro 6,8590 liradan güne başladı.





Kapalıçarşı'da 6,2320 liradan alınan dolar, 6,2340 liradan satılıyor. 6,8570 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,8590 lira olarak belirlendi.





Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından 6,2450'den alıcı buluyor.







