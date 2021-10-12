Borsada Twitter operasyonu: Vurguncu çete çökertildi!

SPK haftalık bülteninde yer alan bilgiye göre, Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. (PRKAB) pay piyasasında 31.08.2021-08.10.2021 döneminde meydana gelen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak yapılan incelemeler sonucunda, Twitter adlı sosyal medya uygulamasındaki “@HEKTORAS58” isimli hesap üzerinden PRKAB payının fiyatı ile ilgili olarak yatırımcıların kararlarını etkilemek ve bu suretle menfaat temin etmek amacıyla yanıltıcı nitelikte paylaşımlarda bulunduğu tespit edildi.



SPK çoğu aynı aileden olan 12 kişiye 6 ay süre ile işlem yasağı getirdi. Söz konusu kişilerin hisse senedinde 8 liradan alım yaptıkları ve fiyatı kısa sürede 20 liranın üzerine çıkarttıkları ortaya çıktı. Grubun twitter üzerinden hisse senedini 100 lira olacak diye pazarladıkları da iddia ediliyor.



Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. (PRKAB) SPK açıklamasından sonra yaklaşık yüzde 10 değer yitirerek taban oldu.



Kaynak: Paramedya.com.tr