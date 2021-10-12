Samanyolu Haber /Gündem / Borsada Twitter operasyonu: Vurguncu çete çökertildi! /12 Ekim 2021 13:06

Borsada Twitter operasyonu: Vurguncu çete çökertildi!

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 8 liradan topladıkları hisse senedini 20 bin lira yapıp, buradan Twitter üzerinden "100 bin lira olacak"diye pazarlayan çeteyi çökertti.

SHABER3.COM

SPK haftalık bülteninde yer alan bilgiye göre, Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. (PRKAB) pay piyasasında 31.08.2021-08.10.2021 döneminde meydana gelen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak yapılan incelemeler sonucunda, Twitter adlı sosyal medya uygulamasındaki “@HEKTORAS58” isimli hesap üzerinden PRKAB payının fiyatı ile ilgili olarak yatırımcıların kararlarını etkilemek ve bu suretle menfaat temin etmek amacıyla yanıltıcı nitelikte paylaşımlarda bulunduğu tespit edildi.

SPK çoğu aynı aileden olan 12 kişiye 6 ay süre ile işlem yasağı getirdi.  Söz konusu kişilerin hisse senedinde 8 liradan alım yaptıkları ve fiyatı kısa sürede 20 liranın üzerine çıkarttıkları ortaya çıktı. Grubun twitter üzerinden hisse senedini 100 lira olacak diye pazarladıkları da iddia ediliyor.

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. (PRKAB) SPK açıklamasından sonra yaklaşık yüzde 10 değer yitirerek taban oldu.

Kaynak: Paramedya.com.tr
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Borsada Twitter operasyonu: Vurguncu çete çökertildi! Sonraki Haber >>

Polis döven emniyet müdürüne bakın ne oldu?

Polis döven emniyet müdürüne bakın ne oldu?

CHP'li Başarır'dan AKP'lilere sert SBK ve yolsuzluk konuşması: Kirlisiniz

CHP'li Başarır'dan AKP'lilere sert SBK ve yolsuzluk konuşması: Kirlisiniz

Lübnan'ın petrol tesisinde büyük yangın

Lübnan'ın petrol tesisinde büyük yangın

'Erdoğan, yalanlarıyla halkı trajediye hazırlamak istiyor'

'Erdoğan, yalanlarıyla halkı trajediye hazırlamak istiyor'

Erdoğan’dan şarkılar: Ah bu hayat çekilmez!

Erdoğan’dan şarkılar: Ah bu hayat çekilmez!

Tantan: Bugün hukuksuzluğa imza atanlar, yargılanacağını asla unutmasın

Tantan: Bugün hukuksuzluğa imza atanlar, yargılanacağını asla unutmasın

Köylüleri jipiyle ezerek öldüren bakan oğlu gözaltında

Köylüleri jipiyle ezerek öldüren bakan oğlu gözaltında

10 Ekim Ankara Katliamı anmasına polis müdahalesi

10 Ekim Ankara Katliamı anmasına polis müdahalesi

Erdoğan'ın mitinginde kalan yiyecekleri vatandaşlar topladı

Erdoğan'ın mitinginde kalan yiyecekleri vatandaşlar topladı

Erdoğan’dan yeni bir promter kazası!

Erdoğan’dan yeni bir promter kazası!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:47:36