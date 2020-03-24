Borsanın çökeceğini biliyor muydu?

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) muteber gazetelerin Wall Street Journal tarafından yapılan bir analize göre ABD Borsalarında işlem gören şirketlerin üst düzey yöneticileri şubat başından geçen haftanın sonuna kadar kendi şirketlerinin hisselerinden kabaca 9,2 milyar dolarlık satış yaptı.







Aralarında finans sektöründen de birçok isim bulunan yöneticiler, analize göre bu satışlarla yaklaşık 1,9 milyar dolarlık potansiyel zarardan kurtuldu. Diğer yandan S&P 500 Endeksi 19 Şubat'tan 20 Mart kapanışına kadar yüzde 30 civarında düştü.





1 ŞUBAT-19 MART TARİHLERİ ARASINDAKİ HİSSE SATIŞLARI AÇIKLANSIN





WSJ, 1 Şubat ile 19 Mart arası dönemde 4 binden fazla kamu açıklamasını inceledi. Satış yapanların kaçındıkları kayıplar, satıldığı dönem ve 20 Mart arasındaki değer değişimlerine göre hesaplandı.





Açık ara farkla en fazla satış yapan, elektronik ticaret devi Amazon'un genel müdürü (CEOH Jeffrey Bezos oldu.





Şubatın ilk haftasında, yani hisse senedi piyasası zirve görmeden kısa süre önce Amazon hisselerinden toplam 3,4 milyar dolarlık satış yapan Bezos, yaklaşık 317 milyon dolarlık zarardan kurtuldu.





Satılan miktar Bezos'un Amazon'da sahip olduğu toplam hisselerin yaklaşık yüzde 3'ünü oluşturuyor. Bezos, Şubat'ın ilk haftasında geride kalan 12 aya denk hisse sattı.





HİSSE SENETLERİ ŞUBATTA ZİRVEYE TIRMANMIŞTI





Bununla birlikte yöneticilerin içeriden bilgi alarak satış yaptığına dair bir bilgi yok. Hisse senedi piyasası Şubat ayında zirve gördü.





ABD'de işlem gören şirketlerin yöneticileri tarafından satılan hisse miktarı, analize ve S&P Global Market Intelligence verilerine göre önceki karşılaştırılabilir iki döneme kıyasla aşağı yukarı üçte bir oranında artış gösterdi.





2019'un şubat ve mart aylarının aynı döneminde şirket yetkilileri yaklaşık 6,4 milyar dolarlık hisse satmıştı.





WSJ'nin analizine göre Bezos'un satışı 2020 toplamının üçte birinden fazlasını oluştursa da diğer binlerce yönetici de hisse sattı.





Ayrı ayrı 150'den fazla yönetici önceki 12 ayda hiç satış yapmamasına mukabil şubat ve mart aylarında 1 milyon doların üzerinde sattı.





BLACKROCK GENEL MÜDÜRÜ DE SATTI





Wall Street yöneticileri de bu dönemde yüklü miktarda satış yaptı. BlackRock Inc. CEO'su Laurence Fink kendi şirket hisselerinden 14 Şubat'ta 25 milyon dolar satarak 9,3 milyon dolarlık zarardan kurtuldu.





IHS Markit Ltd. CEO'su Lance Uggla, veri analiz şirketinin hisselerinden 19 Şubat'ta 47 milyon dolarlık satış yaptı. Uggla'nın hisseleri, elinde tutması durumunda 19,2 milyon dolar değer kaybedecekti.





BlackRock sözcüsü Fink'in yaptığı satışın toplam hisselerinin küçük bir kısmını oluşturduğunu ve geçen yılın aynı döneminde 18 milyon dolarlık hisse sattığını belirtti.