Samanyolu Haber /Spor / Borussia Dortmund maçı öncesi Sergen Yalçın sürprizi /06 Aralık 2021 20:51

Borussia Dortmund maçı öncesi Sergen Yalçın sürprizi

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Borussia Dortmund iler karşılacağı maç öncesi teknik direktör Sergen Yalçın'dan müsabaka ile ilgili açıklamalar geldi.

SHABER3.COM

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Borussia Dortmund maçı öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın'ın açıklamaları şu şekilde:

"YARIN DAHA DİNÇ OYUNCULARLA BAŞLAMAYI DÜŞÜNÜYORUM"

"Her oyuncuyu belli bölümlerde kullandığımız için yarın daha dinç oyuncularla başlamayı düşünüyorum. Puan ve puanlar almak istiyoruz. Oyuncularımızı dinlendirmeye çalıştık. Biraz dinlenmeleri gerekiyor. Bu durumu atlatmak için çaba sarf ediyor futbolcularımız. Birlikte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz."

"TÜRK TAKIMLARI BİR DAHA NE ZAMAN DİREKT GİDER BİLMİYORUM"

"Şampiyonlar Ligi'ne bir daha ne zaman direkt gider Türk takımları bilmiyorum, puanlama bilgim yok. Puan anlamında çok iyi şeyler yapamasak da bundan sonraki yapacağımız planlama hakkında tecrübe oldu."

"BİZE TECRÜBE KATTI"

"Sezon bittiğinde geniş bir kadro kurduk. Her kulvarda mücadele edebiliriz diye düşünürken, fazla sayıda yaşadığımız sakatlıklar planlarımızı, antrenmanlarımızı bozdu. Bu oyunun içinde her zaman sakatlıklar, sorunlar önümüze çıkıyor. Bunları lehimize çevirmek için mücadele ediyoruz. Şampiyonlar Ligi'nin bize kattığı en büyük şey tecrübe oldu."
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