Borussia Dortmund maçı öncesi Sergen Yalçın sürprizi

"YARIN DAHA DİNÇ OYUNCULARLA BAŞLAMAYI DÜŞÜNÜYORUM"





"TÜRK TAKIMLARI BİR DAHA NE ZAMAN DİREKT GİDER BİLMİYORUM"





"BİZE TECRÜBE KATTI"





Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Borussia Dortmund maçı öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Sergen Yalçın'ın açıklamaları şu şekilde:"Her oyuncuyu belli bölümlerde kullandığımız için yarın daha dinç oyuncularla başlamayı düşünüyorum. Puan ve puanlar almak istiyoruz. Oyuncularımızı dinlendirmeye çalıştık. Biraz dinlenmeleri gerekiyor. Bu durumu atlatmak için çaba sarf ediyor futbolcularımız. Birlikte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz.""Şampiyonlar Ligi'ne bir daha ne zaman direkt gider Türk takımları bilmiyorum, puanlama bilgim yok. Puan anlamında çok iyi şeyler yapamasak da bundan sonraki yapacağımız planlama hakkında tecrübe oldu.""Sezon bittiğinde geniş bir kadro kurduk. Her kulvarda mücadele edebiliriz diye düşünürken, fazla sayıda yaşadığımız sakatlıklar planlarımızı, antrenmanlarımızı bozdu. Bu oyunun içinde her zaman sakatlıklar, sorunlar önümüze çıkıyor. Bunları lehimize çevirmek için mücadele ediyoruz. Şampiyonlar Ligi'nin bize kattığı en büyük şey tecrübe oldu."