Boş arazide 1 kişi ölü, 3 kişi baygın bulundu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Saraybosna Mahallesi'nde devriye görevindeki polis ekibi, boş arazide uzun süredir bekleyen bir araç fark etmesiyle korkunç olay ortaya çıktı.



Aracın yanına gelen polis ekipleri hareketsiz halde 4 kişinin olduğunu gördü. Bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde bulunan E.B, R.Ç. ve A.B. sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kendine gelirken, 33 yaşındaki Ahmet Ş'nin hayatını kaybettiği belirlendi.



İncelemenin ardından Ahmet Ş'nin cesedi Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan uyuşturucu madde kullandıkları iddia edilen E.B, R.Ç. ve A.B. ise gözaltına alındı.