Samanyolu Haber /Gündem / Boş arazide 1 kişi ölü, 3 kişi baygın bulundu /13 Mart 2025 01:06

Boş arazide 1 kişi ölü, 3 kişi baygın bulundu

Kayseri'de devriye görevindeki polis ekipleri boş arazide 4 kişi buldu. Şahıslardan 3'ü baygın halde bulunurken birinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili araştırma başlatılırken uyuşturucu madde kullandıkları iddia edilen 3 baygın şahıs gözaltına alındı.

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Saraybosna Mahallesi'nde devriye görevindeki polis ekibi, boş arazide uzun süredir bekleyen bir araç fark etmesiyle korkunç olay ortaya çıktı.

Aracın yanına gelen polis ekipleri hareketsiz halde 4 kişinin olduğunu gördü. Bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde bulunan E.B, R.Ç. ve A.B. sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kendine gelirken, 33 yaşındaki Ahmet Ş'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

İncelemenin ardından Ahmet Ş'nin cesedi Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan uyuşturucu madde kullandıkları iddia edilen E.B, R.Ç. ve A.B. ise gözaltına alındı.
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