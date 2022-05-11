Boş baklava, dilim karpuz ve çeyrek lahanadan sonra şimdi de parmak kaşar

Türk halkı ağır bir ekonomik kriz ile imtihan oluyor. Temel gıda ürünleri başta olmak üzere tüm ürünler, peş peşe elen zamlar sonrası fahiş fiyata satılıyor.





Alım gücündeki düşüş alışveriş alışkanlıklarını da değiştiriyor. Baklava ülkesi Türkiye’de meşhur tatlının kilosu 150- 200 TL’den satılıyor. Yüksek maliyet ‘boş baklava’ çeşidini doğurdu.





Artan nakliye maliyetleri başta olmak üzere çeşitli nedenlerden dolayı sebze-meyve fiyatları da tavan yaptı. Türkiye, pazarlarda çeyrek lahana satışı da gördü.





Karpuzun anavatanı Diyarbakır’da, pazarlarda ilk kez karpuz dilimlenerek satışa çıktı.





SÜTE ZAM SÜT ÜRÜNLERİNE YANSIYOR

Çiğ sütün litre fiyatı Ulusal Süt Konseyi (USK) tarafından 15 Mayıs’tan itibaren geçerli olmak üzere 7,50 TL’ye yükseltildi. Çiğ süte gelen zamlar peynir, yoğurt ve tereyağ gibi süt ürünlerine de yansıyor.





Dünya gazetesinde yer alan habere göre, peynir tüketicileri artık kalite yerine fiyatlara bakar oldu. Eskiden talep görmeyen lor peynire ucuz diye talep gelince peynirin fiyatı 3 liradan 18 liraya çıktı. Kaşar peyniri satışlarında ise yüzde 35’lik düşüş var.





Kaşar peyniri üreticileri de satışları arttırmak için yeni önlemler alıyor. Sütaş’ın 5 TL’den piyasaya sürdüğü 20 gramlık parmak boyundaki kaşar sosyal medyanın da ilgisi çekti.











