Boş evleri işgal etmek serbest!

Fransa kanunlarına göre ana ikametgâh olmayan boş eve yabancıların ev sahibinin rızası olmadan yerleşmesi "haneye tecavüz" sayılmıyor.





Eve yerleşilmesini takip eden 48 saat içinde kolluk kuvvetleri haberdar edilmezse polis ya da jandarmanın tahliye için müdahale yetkisi bulunmuyor.







Ev sahibinin kendi şahsi müdahalesi ise mahkemede ağır yaptırımla karşılaşabilir. Kanun dışı yerleşimcileri şiddet kullanarak çıkartmaya çalışan ev sahibi 3 yıl hapis ve 30 bin euro para cezasıyla karşı karşıya kalabilir.





Bu ceza evi işgal eden bireylere verilmesi muhtemel cezadan daha fazla.





KOMİSYON ALANLAR DA VAR





Euronews Türkçe’nin haberine göre tahliye için mahkeme kararı gerekiyor. Dava sürecinde ise konuta yerleşen insanların evlerinin olup olmadığı ve tahliye edildiklerinde nereye nakledilecekleri inceleniyor.





Fransız basınında yer alan haberlere göre, boş evlerin kilitlerini kırıp anahtarlarını değiştirerek kanun dışı yerleşime açan ve bunun karşılığında komisyon alanların sayısında son dönemde artış gözlendi.





Fransa'da sivil toplum örgütlerinin (Fondation Abbé-Pierre) verilerine göre yaklaşık 200 bin evsiz sokaklarda kalıyor.





3,5 milyondan fazla insan da kişisel ikametgâhtan mahrum aile üyelerinin yanında barınmak zorunda.