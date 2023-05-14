Samanyolu Haber /Gündem / Boş pusulalarda Erdoğan'a seri mühür bastılar! /14 Mayıs 2023 14:28

Boş pusulalarda Erdoğan'a seri mühür bastılar!

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için oy kullanma işlemleri devam ediyor. Ülkenin çeşitli yerlerinden "Usulsüzlük" haberleri gelmeye devam ederken, sosyal medyada paylaşılan bir görüntü dikkat çekti.

SHABER3.COM

Vatandaşların saat 08.00'dan 17.00'a kadar oy verme işleminin devam ettiği anlarda Instagram üzerinden paylaşım yapan bir şahıs, toplu bir şekilde ele geçirdiği oy pusulalarında Erdoğan'a mühür vurdu.

Şanlıurfa'da çektiği iddia edilen görüntülerde, şahsın çok sayıda hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekili oy pusulalarında tercihini belirlemek üzere masaya konumlandırdığı görüldü. Şahıs, Erdoğan'dan yana kullandığı oy verme anlarını, Ali Kınık'ın "Tanrının Ordusu" isimli parçayı arka planda çalarak sosyal medyada paylaştı.

BİR BAŞKA OKULDA DAHA SERİ BİR ŞEKİLDE ERDOĞAN'A OY VERİLDİĞİ GÖRÜNTÜLENDİ
Sosyal medyada Şahin Özkan isimli kullanıcı tarafından paylaşılan bir görüntüde dikkat çeken görüntüler yer aldı. Yine Şanlıurfa'daki bir okulda çekildiği iddia edilen görüntüde seri bir şekilde Erdoğan'a oy basıldığı görüntülendi.

GİRESUNDA'DA ERDOĞAN'A SERİ MÜHÜR
Giresun'da da benzer bir durum yaşandı. 100 tane pusulaya mühürlerin Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a gelecek şekilde vurulduğu görüldü. soL'da yer alan habere göre, olayın ardından avukatların sayım sürecinde dikkat edilmesi için gerekli itiraz ve uyarıyı yaptığı aktarıldı.

POLİSLERE MÜKERRER OY KULLANIYOR
Diğer yandan Denizli Hürriyet Ortaokulu'nda G.Ş. adlı bir polis 2 kez oy kullanmaya çalıştı. Okulda görevli müşahitler durumu engelledi. Türkiye'nin farklı yerlerinden de polislerin kendilerine verilen görev kağıtlarıyla birçok sandıkta birden fazla oy kullandığı iddiaları geliyor. 

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