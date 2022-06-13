Türkiye-İsrail ilişkilerinde yeni bir sürece girilrken konuyla ilgili bir açıklamanın da İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Hayat'tan geldiği aktarıldı.





Söz konusu sürecin seyrine ilişkin konuşan Hayat'ın, karşılıklı büyükelçi atanması için sürecin olgunlaşmasını beklediklerini ifade ettiği aktarıldı.







cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Hayat, İsrail Dışişleri Bakanlığı’nın davetiyle İsrail’i ziyaret eden bir grup Türk gazeteciye özel açıklamalar yaparak iki ülke arasındaki normalleşme sürecine ilişkin soruları yanıtladı. İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Hayat, İsrail Dışişleri Bakanlığı’nın davetiyle İsrail’i ziyaret eden bir grup Türk gazeteciye özel açıklamalar yaparak iki ülke arasındaki normalleşme sürecine ilişkin soruları yanıtladı.

"ADIM ADIM İLERLEMELİYİZ"





"HAMAS KONUSUNDA DİYALOĞUMUZ SÜRÜYOR"





İlişkilerde yaşanan normalleşme sürecinde büyükelçi atamalarının ne aşamada gündeme geleceğiyle ilgili bir soru üzerine konuşan Hayat, “Türkiye’yle ilişkilerde yaşanan yakınlaşmayı bir süreç olarak görüyoruz. Dolayısıyla (büyükelçilerin atanması konusunda) bu noktaya gelinmesi için ilişkilerde belli bir istikrarın sağlanması gerekiyor. (2018’de olduğu gibi) bulunulan girişimin boşa gitmesini istemiyoruz. Bu nedenle bir sonraki aşamaya geçecek adımın atılması için sürecin olgunlaştığını görmek istiyoruz” dedi.Hayat, “Türkiye-İsrail ilişkilerinde bahsettiğiniz istikrarın sağlanması neye bağlı?” sorusu üzerine ise şöyle konuştu:“Geçmişte yaşadığımıza benzer bir durum yaşamadığımızı görmemiz gerekiyor. İsrail’de yaşanan bir gelişme üzerine her şeyde yeniden başa dönüldüğü 2018’deki gibi bir süreci yeniden yaşamak istemiyoruz. Bu yüzden güvenli bir şekilde ve adım adım ilerlemekte fayda var. İsrail, ilişkilerde istikrarın sağlanmasından yana, Türkiye’nin de aynı görüşte olduğunu düşünüyoruz."Hayat, büyükelçilerin karşılıklı olarak atanmasının “her iki tarafın, birbirlerinden beklentileri konusunda ortak noktaya vardıklarında” gerçekleşeceğini belirtti.Normalleşme sürecinde İsrail’in en büyük önemi atfettiği Türkiye-Hamas ilişkileri hakkında da konuşan Hayat, İsrail’in Hamas’ı “İsrail’i yok etmeyi amaçlayan bir terör örgütü” olarak tanımladığını kaydetti. “Hamas’ı desteklemek, İsrail’de çatışmanın devamını desteklemek anlamına geliyor” diyen Hayat, “Türkiye’nin halihazırda Hamas’a destek verdiğini mi düşünüyorsunuz?” sorusu üzerine “Türkiye ile İsrail arasında Hamas’ın İsrail’e tehdit oluşturan ve İsrail vatandaşlarının yaşamlarını tehlikeye atan eylemleri hakkında devam eden bir diyalog var” diye konuştu. Hayat, “Hamas konusunda Türkiye’nin atmasını beklediğiniz yeni adımlar bulunuyor mu?” sorusuna ise “Bazı meseleleri iki ülke hükümetleri arasında devam eden diyaloğa bırakalım. Biz, Türkiye’yi Ortadoğu’nun istikrarı için önemli bir ülke olarak görüyoruz. İsrail, Türkiye’yle ilişkilere büyük önem atfediyor. Türkiye’yle konuştuğumuz konular arasında Hamas konusundaki genel endişemiz ile İsrailli sivillere karşı Türkiye’de vuku bulabilecek Hamas etkinlikleri de bulunuyor” yanıtını verdi.İsrailli Sözcü, “Hamas konusu, İsrail’in Türkiye’ye büyükelçi ataması üzerinde belirleyici bir konu mudur?” sorusu üzerine ise “Bu noktaya gelebilmemiz için daha önce de söylediğim gibi birçok meselenin halledilmesi ve ilişkilerde istikrarın sağlanması gerekiyor. İsrail bunu istiyor ve Türkiye’nin de bunu istediğini düşünüyoruz” diye konuştu.