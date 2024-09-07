Boşanan kadınlar iktidarın radarında: Mehmet Şimşek harekete geçti:

Türkiye’de sosyal yardımla geçinen milyonlarca kişiyi kapsayan büyük bir değişim süreci başlıyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, sosyal yardımların etkinliğini artırmak ve iş gücünü harekete geçirmek amacıyla yeni bir strateji geliştirdi. 2022 yılında 4,42 milyon hane sosyal yardım alırken, bu sayı 2023’te 4 milyon 990 bine ulaştı. Yani, her beş aileden biri sosyal yardımlardan faydalanıyor.





Program kapsamında, işsiz aile bireylerine meslek edindirme eğitimleri verilecek ve bu süreç aile bazında değerlendirilecek. İŞ-KUR ile işbirliği yapılarak, açık iş pozisyonları ve iş arayan bireyler arasında bağlantılar kurulacak. Meslek danışmanları da bu süreçte önemli bir rol üstlenecek.





Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, yeni dönemde, iktidar sosyal yardım sistemine önemli bir revizyon getirecek. Çalışabilir durumda olan ancak iş gücüne katılmayan kişiler, bu yardımlardan nasıl yararlandıkları gözden geçirilerek istihdama dahil edilecek. Özellikle, resmi olarak boşanan ama aynı evi paylaşan kadınlar ve çalıştığı halde sigortası yapılmayan kişiler hedef alınacak. Bu kişilerin iş gücüne kazandırılması sağlanacak.Orta Vadeli Program çerçevesinde uygulanacak bu yeni düzenleme ile ‘iradi işsizlik’ olarak tanımlanan durumun ortadan kaldırılması hedefleniyor. Atıl iş gücünün harekete geçirilmesiyle, işverenlerin "iş var, çalışacak insan yok" şikayetlerinin azalması bekleniyor. Bu durum, ailelerin gelirlerini artırarak sosyal izolasyonlarını azaltacak.Türkiye'de devletin sunduğu çeşitli sosyal yardımlar arasında barınma, eğitim, engelli bakım, enerji desteği, doğum yardımı, kreş desteği ve yaşlılık aylığı gibi birçok alan bulunuyor. Sosyal yardım alan hane sayısı, 2017'de 3,2 milyon iken 2023'te 4,99 milyona yükseldi, bu da %52’lik bir artış anlamına geliyor. Yardım alanların nüfusa oranı ise %18,4’e çıktı.Yeni program, çalışma çağındaki her bireyin beceriler kazanarak gelir elde etmesini ve aidiyet hissi geliştirmesini sağlayacak. Sosyal yardım sistemi yeniden yapılandırılarak, aile odaklı ve birey başına asgari bir geliri garanti edecek şekilde kurgulanacak. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu kaynakları daha etkin bir şekilde kullanılacak ve sosyal yardım yararlanıcılarının istihdam edilebilirliği artırılacak.