Samanyolu Haber /Gündem / Boşanma aşamasında dehşet saçtı! Damat, evi bastı; Tetiği çekti: 1 ölü, 3 yaralı /15 Mart 2025 14:04

Boşanma aşamasında dehşet saçtı! Damat, evi bastı; Tetiği çekti: 1 ölü, 3 yaralı

Adana'da bir erkek, boşanma aşamasında olduğu kadının ailesinin evine giderek dehşet saçtı. Evi basan damat; kayınbiraderini öldürdü, aralarında kayınvalidesi ve kayınbabasının da olduğu 3 kişiyi de yaraladı.

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Adana'nın Seyhan ilçesi Demetevler Mahallesi'ndeki 2 çocuk annesi E.T.'den boşanma aşamasında olan İ.T., yanında akrabası S.T. ile çocuklarını göstermediği ileri sürülen eşinin ailesinin evine gitti. İ.T., yanında getirdiği tabancayı çıkartarak ateş etti.

1 ÖLÜ, 3 YARALI

Silahtan çıkan mermiler İ.T.'nin kayınbabası Vakkas, kayınvalidesi Bakiye, kayınbiraderi Fuat Erkaşkan ile komşulardan H.V'ye isabet etti. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kurşunların isabet ettiği kayınbiraderin olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi. Diğer 3 kişi ise yaralı olarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

SALDIRGAN KAÇTI

Şüpheli ateş ederek çıktığı evden araçla kaçarken, yanında gelen akrabası S.T. ise polis tarafından gözaltına alındı. Öte yandan, 2 çocuk annesi E.T.'nin baba evinde olmadığı öğrenildi.
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