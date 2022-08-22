Samanyolu Haber /Politika / Boşanmak için 70 milyon isteyen AKP'li haberlerine sansür /22 Ağustos 2022 10:42

Boşanmak için 70 milyon isteyen AKP'li haberlerine sansür

"AKP milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun olaylı boşanması" hakkındaki haberlere erişim engeli getirildi.

SHABER3.COM

T24'ün haberine gçre, Eski Türk Hava Kurumu Rektörü ve 2015 seçimlerinde AKP’den aday adayı olan Prof. Ünsal Ban'ın, 2019 yılında evlendiği AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban’ın kendisinden maddi ve manevi tazminat olarak 70 milyon para istediğini öne sürerek ifşalarda bulunacağı mesajını verdiği haberlerine erişim engeli getirildi.

65 habere getirilen erişim engeli kararının başvurusunu, AKP'li Taşkesenlioğlu'nun avukatı yaptı.
 
Gölbaşı Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği erişim engeli kararında haberlerin "ifade o¨zgu¨rlu¨gˆu¨nün sınırlarını as¸tığı" savunuldu.

Ünsal Ban ne yazmıştı?

Ünsal Ban, Twitter hesabından 18 Ağustos'ta yaptığı paylaşımda şunları yazmıştı:

"Sevgili dostlar 2019 yılında evlilik yaptığım Zehra Taşkesenlioğlu tamamen yalan ve iftiralarla dolu bir dilekçe ile benden maddi 50 milyon manevi 20 milyon para istemektedir. Kamuoyuna duyurulur… Bundan sonra bende açık olmak zorundayım... her şeyi yazma hakkım doğmuştur.
 
Tamamen yalan ve iftiralarla dolu olan bir boşanma dilekçesi, haysiyetimi, onurumu çiğnemiştir... Şunun bilinmesini isterim ki bundan sonra açıklayacağım bilgiler, dökümanlarla uğrayacağım ölüm tehdidi, zararlardan tamamen Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve Zehra Taşkesenlioğlu sorumludur."


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