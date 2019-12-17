Bosna Hersek’te tutuklanan öğretmen Fatih Keskin serbest bırakıldı

Bosna Hersek’teki Richmond Park Bihaç Koleji’nin Müdürü Fatih Keskin’in çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Mahkeme, Keskin hakkındaki oturum iptali talebini de reddetti.







AKP iktidarının Balkanlardaki hukuksuz operasyonuna Bosna Hersek’teki hâkimler ‘dur’ dedi. Ülkenin en prestijli okullarından biri olan Richmond Park Bihaç Koleji’nin Müdürü Fatih Keskin’in 4 Aralık’ta Bihaç şehrinde çağrıldığı polis merkezinde gözaltına alınmıştı. Keskin, sürekli oturumunun iptal edildiğinin kendisine söylenmesinden sonra Saraybosna’da bir göçmen merkezine götürülmüştü.















Türkiye’ye iade edilmesi gündeme gelen Fatih Keskin’in, süreci yargıya taşındı. Mahkeme, Keskin’in Türkiye’ye iade sürecine müdahale etti ve yürütmeyi durdurma kararı verdi. Hukuksuzluğun önüne geçen mahkeme, Fatih Keskin hakkındaki oturum izni iptal talebini de reddetti. Ardından Keskin’in tahliyesine karar verildi ve serbest bırakıldı.













20 yıla yakın bir süredir Bosna Hersek’te yaşayan ve sürekli oturumu olan eğitimci Fatih Keskin’e yönelik yapılanlar Bosnalıların büyük tepkisini çekmişti. Ana muhalefet partisi, gelişmeyi ‘Bosna halkının tamamına yönelik bir korkutma hareketi’ olarak yorumlarken, öğrenciler ve mezunlar sosyal mecralardaki kampanyalarla Fatih öğretmene sahip çıkmıştı.





Muhalefet, Türk öğretmenin yaşadıklarının AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın özel siparişi üzerine, politik sebeplerle gerçekleştiği görüşünü dile getirmişti.