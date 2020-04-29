Samanyolu Haber /Dünya / Bosna Hersek'ten büyük hata /29 Nisan 2020 20:10

Bosna Hersek'ten büyük hata

Bosna-Hersek'te gevşetilen sokağa çıkma tedbirleri sonrası vaka oranında patlama yaşandı. Ülkedeki iki özerk bölgede uygulanan tedbirlerin gevşetilmesi vaka sayılarında keskin bir artışa neden oldu.

SHABER3.COM

Geçtiğimiz 24 saatte ülkede 93 yeni vaka ve 2 ölüm yaşandı. Salı günü ise sadece 29 yeni vaka görülmüştü. Gevşetilmenin başladığı pazartesi günü ise 49 vaka açıklanmıştı.

Ülkede yapılan 29 bin 130 test sonucunda bin 677 vaka ve 65 ölüm yaşandığı bildirildi.Bosna’daki Hırvat ve Sırp özerk yönetimlerinde virüsün ilk yayılmaya başladığı Mart ayı başında bazı tedbirler alınmıştı.

Sırp özerk yönetimi çalışanların işlerini halletmeleri için evlerinden 3 saatliğine çıkmalarına izin veren gevşemeyi geçtiğimiz pazartesi uygulamaya koymuştu.

Bosna’daki en yüksek vaka oranı Sırp özerk bölgesindeki Banja Luka’da görülüyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bosna Hersek'ten büyük hata Sonraki Haber >>

Enes Kanter’den insan hakları için 1 milyon imza çağrısı

Enes Kanter’den insan hakları için 1 milyon imza çağrısı

Yüzlerce petrol tankeri yük boşaltmak için bekliyor

Yüzlerce petrol tankeri yük boşaltmak için bekliyor

İstanbul'da patlama!

İstanbul'da patlama!

Göktaşının düşüş anının yakaladılar

Göktaşının düşüş anının yakaladılar

Çin'de okullarda ilginç sosyal mesafe ayarlama yöntemi

Çin'de okullarda ilginç sosyal mesafe ayarlama yöntemi

Yamaç paraşütü karayoluna indi

Yamaç paraşütü karayoluna indi

Zoom görüşmesinde kediyi fırlatınca

Zoom görüşmesinde kediyi fırlatınca

Pentagon 'ilk resmi ufo' görüntülerini yayınladı

Pentagon 'ilk resmi ufo' görüntülerini yayınladı

TRT'de demir-döküm tava skandalı!

TRT'de demir-döküm tava skandalı!

Bu da limon kumpası

Bu da limon kumpası
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:06:02