Srebrenitsa'da 8 bin sivilin katledildiği soykırımın bir numaralı faillerinden "Bosna Kasabı" lakaplı Sırp lider Mladiç'in 6 yıl süren davasında karar bugün açıklanması bekleniyordu. Tüm dünya nefesini tutmuş mahkemeden gelecek kararı beklerken savaşta sevdiklerini kaybeden Srebrenitsa anneleri, Mladic hakkındaki nihai kararın açıklamasını gözyaşları içinde bekliyordu.





Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da Temmuz 1995'te yaşanan soykırımda sevdiklerini kaybeden Srebrenitsa anneleri, Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizmasının (IRMCT) "Bosna Kasabı" lakaplı Ratko Mladic hakkındaki nihai kararın açıklamasını nefeslerini tutarak beklediler.

Dünyanın beklediği karar az önce duyuruldu ve Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması, "Bosna Kasabı" lakaplı Ratko Mladic'in yaptığı itirazı reddederek müebbet hapis cezasını onadı.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesinin (ICTY) 2017'de hakkında ömür boyu hapis cezası verdiği Mladic, "soykırım" suçundan suçlu bulunmuştu.

Son dakika haberi: Srebrenitsa anneleri gözyaşlarıyla bekliyordu... Bosna kasabı için karar günü: Cezası onandı Soykırımda 3 oğlu ile eşini kaybeden Nura Mustafic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, IRMCT'de görülen temyiz davasından bugün çıkacak nihai kararı sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.