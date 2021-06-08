Samanyolu Haber /Gündem / 'Bosna kasabı' için karar günü: Cezası onandı! /08 Haziran 2021 17:52

'Bosna kasabı' için karar günü: Cezası onandı!

Dünyanın gözü bu kritik davadan çıkacak karardaydı... Srebrenitsa'da yaşanan soykırımda sevdiklerini kaybeden Srebrenitsa anneleri de, Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizmasının "Bosna Kasabı" lakaplı Ratko Mladic hakkındaki nihai kararın açıklamasını bekliyordu. Mahkeme salonundan ve Bosna'dan gelen fotoğraflar ise insanın hem kanını donduracak hem de yüreğini burkacak nitelikte. Son dakika haberine göre Mladic'in itirazını reddeden mahkeme ömür boyu hapis cezasını onadı!

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Srebrenitsa'da 8 bin sivilin katledildiği soykırımın bir numaralı faillerinden "Bosna Kasabı" lakaplı Sırp lider Mladiç'in 6 yıl süren davasında karar bugün açıklanması bekleniyordu. Tüm dünya nefesini tutmuş mahkemeden gelecek kararı beklerken savaşta sevdiklerini kaybeden Srebrenitsa anneleri, Mladic hakkındaki nihai kararın açıklamasını gözyaşları içinde bekliyordu.

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da Temmuz 1995'te yaşanan soykırımda sevdiklerini kaybeden Srebrenitsa anneleri, Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizmasının (IRMCT) "Bosna Kasabı" lakaplı Ratko Mladic hakkındaki nihai kararın açıklamasını nefeslerini tutarak beklediler.

Dünyanın beklediği karar az önce duyuruldu ve Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması, "Bosna Kasabı" lakaplı Ratko Mladic'in yaptığı itirazı reddederek müebbet hapis cezasını onadı.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesinin (ICTY) 2017'de hakkında ömür boyu hapis cezası verdiği Mladic, "soykırım" suçundan suçlu bulunmuştu.

Son dakika haberi: Srebrenitsa anneleri gözyaşlarıyla bekliyordu... Bosna kasabı için karar günü: Cezası onandı
Soykırımda 3 oğlu ile eşini kaybeden Nura Mustafic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, IRMCT'de görülen temyiz davasından bugün çıkacak nihai kararı sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.
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