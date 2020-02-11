Samanyolu Haber /Dünya / 'Bosna Kasabı' ölü bulundu haberi yalan çıktı.... /11 Şubat 2020 21:24

'Bosna Kasabı' ölü bulundu haberi yalan çıktı....

"Bosna Kasabı" olarak bilinen Bosnalı Sırp General Ratko Mladiç'in Lahey'de öldüğü belirtildi.Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi, Bosnalı Sırp General Ratko Mladiç'i soykırımdan, insanlığa karşı suç işlemekten ve Srebrenitsa katliamından suçlu bulmuş ve müebbet hapis cezasına çarptırmıştı.

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Bosna Hersek Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bisera Turkovic adına açılan bir twitter hesabından , Uluslararası Adalet Divanı Başkanı Abdulqawi Ahmed Yusuf'un kendisine, "Bosna Kasabı" olarak bilinen 78 yaşındaki generalin öldüğünü doğruladığı mesajı paylaşıldı. 

Ancak bu hesabın sahte olduğu ortaya çıktı 

HAPİSHANEDE ÖLDÜ HABERİ SAHTE 

Sarajevatimes.com sitesinin haberine göre Bakan Turkovic, Twitter adresinin olmadığını açıkladı Ardından da  Lahey mahkemesi sözcüsü Helena Eggleston'un savaş suçlusu Ratko Mladiç'in öldüğü haberlerinin doğru olmadığını duyurdu 


12 Mart 1942'de Bosna Hersek'in bir köyünde dünyaya gelen Maldiç, 1992 yılında başlayan ve 3 yıl süren Bosna Savaşı'nda binlerce insanın öldürülmesinde, yüzlerce kadına tecavüz edilmesinde, yerleşim yerlerinin işgal edilip kullanılamaz hale getirilmesinde ve dini mekanların yok edilmesinde etkili rol oynamıştı. 
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