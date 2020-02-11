'Bosna Kasabı' ölü bulundu haberi yalan çıktı....

Bosna Hersek Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bisera Turkovic adına açılan bir twitter hesabından , Uluslararası Adalet Divanı Başkanı Abdulqawi Ahmed Yusuf'un kendisine, "Bosna Kasabı" olarak bilinen 78 yaşındaki generalin öldüğünü doğruladığı mesajı paylaşıldı.







Ancak bu hesabın sahte olduğu ortaya çıktı





HAPİSHANEDE ÖLDÜ HABERİ SAHTE





Sarajevatimes.com sitesinin haberine göre Bakan Turkovic, Twitter adresinin olmadığını açıkladı Ardından da Lahey mahkemesi sözcüsü Helena Eggleston'un savaş suçlusu Ratko Mladiç'in öldüğü haberlerinin doğru olmadığını duyurdu









12 Mart 1942'de Bosna Hersek'in bir köyünde dünyaya gelen Maldiç, 1992 yılında başlayan ve 3 yıl süren Bosna Savaşı'nda binlerce insanın öldürülmesinde, yüzlerce kadına tecavüz edilmesinde, yerleşim yerlerinin işgal edilip kullanılamaz hale getirilmesinde ve dini mekanların yok edilmesinde etkili rol oynamıştı.