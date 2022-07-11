Samanyolu Haber /Gündem / Bosna Savaşı’nın acı izleri: Srebrenitsa /11 Temmuz 2022 18:13

Bosna Savaşı’nın acı izleri: Srebrenitsa

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da Temmuz 1995'te işlenen soykırımda öldürülen ve kimlik tespiti yapılan 50 soykırım kurbanı daha toprağa verildi.

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Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen ve Sırp güçler tarafından en az 8 bin 372 Boşnak sivilin acımasızca katledildiği soykırımın kurbanlar bir kez daha anıldı. 

Katliamın kimlik tespiti yapılan 50 kurbanı için Potoçari Anıt Mezarlığı'nda tören yapıldı.

Şehitler için yapılan duanın ardından tek tek isimleri okunan 50 soykırım kurbanının cenazeleri, daha önce hazırlanan mezarlarına taşınarak yakınlarınca toprağa verildi.

Aralarında 3 reşit olmayan erkek çocuğun bulunduğu soykırım kurbanlarının defnedilmesi sırasında duygusal anlar yaşandı.

Potoçari Anıt Mezarlığı'na defnedilenlerin sayısı 6 bin 721'e yükseldi.

Bu arada üzerinden 27 yıl geçmesine rağmen Bosna Hersek'in her yerinde yaşananların izleri duruyor. 

You Tube aracılığı ile yayın yapan DünyAlem kanalından Ahmet Daştan, Bosna-Hersek'teki savaşın izlerini izleyecileriyle paylaştı. 



Programda katliamın tanıklarıyla yapılan röportajlar ile birlikte Saraybosna kuşatması sırasında şehrin nefes almasına vesile olan tünelin görüntüleri yer aldı 


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