Bosna Savaşı’nın acı izleri: Srebrenitsa

Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen ve Sırp güçler tarafından en az 8 bin 372 Boşnak sivilin acımasızca katledildiği soykırımın kurbanlar bir kez daha anıldı.





Katliamın kimlik tespiti yapılan 50 kurbanı için Potoçari Anıt Mezarlığı'nda tören yapıldı.





Şehitler için yapılan duanın ardından tek tek isimleri okunan 50 soykırım kurbanının cenazeleri, daha önce hazırlanan mezarlarına taşınarak yakınlarınca toprağa verildi.

Aralarında 3 reşit olmayan erkek çocuğun bulunduğu soykırım kurbanlarının defnedilmesi sırasında duygusal anlar yaşandı.



