Samanyolu Haber /Dünya / Bosna sele teslim: 14 kişi hayatını kaybetti /04 Ekim 2024 15:25

Bosna sele teslim: 14 kişi hayatını kaybetti

Bosna-Hersek'te etkili olan şiddetli yağış, sel ve toprak kaymaları sebebiyle en az 14 kişi öldü, çok sayıda kişinin kayıp olduğu açıklandı.

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Bosna-Hersek'te meydana gelen sellerde en az 14 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı. Yetkililer, şiddetli yağış ve toprak kaymalarının etkili olduğu ülkede ev, yol ve köprülerin yıkıldığını ve kayıpların olduğunu bildirdi. Kara ve demiryollarının hasar görmesi sonucu başkent Saraybosna'nın yaklaşık 70 kilometre güneybatısındaki Yablanika ile bağlantının tamamen kesildiği bilgisi verildi. Yablanika bölgesi için askeri yardım talebinde bulunulduğu ifade edilirken, söz konusu çalışmalara mühendis ve kurtarma birimleri ile bir helikopter de katıldı, bir psikiyatri hastanesinden 17 kişi kurtarıldı. 

'SAVAŞTAN BU YANA BÖYLE BİR KRİZ HATIRLAMIYORUM'
Reuters haber ajansının aktardığına göre, 2014 yılından bu yana Bosna-Hersek'i vuran en büyük sellerde Yablanika'daki ölü sayısının en az 14 olduğu, çok sayıda kişi için de kayıp ihbarı alındığı belirtildi. Bölgesel hükümet sözcüsü Darko Jukan, "Bazı yerlerde sadece çatıların bazı kısımları görülebiliyor. (1992-1995 yıllarındaki) savaştan bu yana bu ölçekte bir kriz yaşandığını hatırlamıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Bosna-Hersek'in merkezindeki Kiseljak kasabası da nehir taşması sonucu sular altında kadı. Boşnak-Hırvat Federasyonu Sivil Savunma kurumu, ölü sayısının artabileceği uyarısında bulundu. Sellerden komşu Hırvatistan da etkilenirken henüz ölü ya da yaralı sayısına ilişkin açıklama yapılmadı. Karadağ ve Sırbistan için de benzer uyarılar yapıldı.
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