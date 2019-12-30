Bosna ziyareti hakkında çarpıcı iddia!

Resmî temaslarda bulunmak için Saraybosna’da bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun İstanbul’un kardeş şehri olan Saraybosna’nın SDA’lı belediye başkanı tarafından kabul edilmemesi Bosna-Hersek’te tartışmalara sebep oldu.





İmamoğlu, 26-27 Aralık 2019 tarihlerinde Saraybosna’ya resmî bir ziyarette bulundu.





İSTANBUL'UN KARDEŞ ŞEHRİNİN BAŞKANI İLE GÖRÜŞÜMEDİ





İmamoğlu liberal eğilimli Naşa Strankalı (Bizim Parti/NS) Saraybosna Kantonu Başbakanı Edin Forto ile resmî temaslarda bulundu.





Ancak İstanbul’un kardeş şehirlerinden Saraybosna Belediye Başkanı Abdulah Skaka ile görüşememesi ise Bosna medyasının dikkatini çekti.





Saray Bosna Belediye Başkanı ile görüşemeyen Ekrem İmamoğlu (sağdan 3'üncü) İzzetbegoviç'in anıt mezarına çelenk bıraktı.





"İMAMOĞLU İLE ERDOĞAN'A MUHALİF BİR İSİM OLDUĞU İÇİN GÖRÜŞMEDİ"





AKP ile yakın ilişkileriyle bilinen Stranka Demokratske Akcije/Demokratik Eylem Partisi'ne (SDA) mensup belediye başkanının bu tavrı Bosna’da tartışmalara sebep oldu.





Naşa Stranka yaptığı basın açıklamasında Skaka’nın İmamoğlu ile görüşmemesinin sebebinin Erdoğan’a muhalif bir isim olmasından kaynaklandığını, Saraybosna Belediye Başkanı’nın bu ikiyüzlü tavrının utanç verici olduğunu söyledi.





Saraybosna Kantonu da SDA’nın elinde olması durumunda dünyanın en büyük şehirlerinden birinin belediye başkanının Saraybosna’dan hiçbir resmî temas gerçekleştirmeden döneceğini ekledi.





Son yıllarda AKP’nin SDA ve SDA lideri Bakir İzzetbegoviç’e açık destek vermesi, Bosna’nın iç politikasına bu destek vasıtasıyla sürekli müdahalede bulunması SDA’lı olmayan Bosnalılar ve hatta kimi SDA’lılar tarafından bile tepkiyle karşılanıyor.





SKAKA İDDİALARI REDDETTİ





Skaka ise Naşa Stranka’nın olayı siyasileştirdiğini, İmamoğlu’nu kabul etmeme gibi bir durumun olmadığını iddia etti, fakat İmamoğlu ile görüşmeme sebebine dair bir bilgi vermedi.





İMAMOĞLU, İZZETBEGOVİÇ’İN ANIT MEZARINI ZİYARET ETTİ





Saraybosna’daki resmi temasların bir parçası olarak Alija İzzetbegoviç’in Kovaçi Şehitliği’ndeki anıtmezarını ziyaret eden İmamoğlu, İzzetbegoviç'in zor şartlarda ülkesine ışık tutan bir lider olduğunu söyledi.



