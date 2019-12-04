Samanyolu Haber /Gündem / Bosna'da Bihaç Koleji'nin müdürü gözaltında tutuluyor /04 Aralık 2019 00:45

Bosna'da Bihaç Koleji'nin müdürü gözaltında tutuluyor

Bosna Hersek’in Bihaç kentindeki Richmond Park Bihaç Koleji'nin Türk vatandaşı müdürü Fatih Keskin bugün yabancılar şubesi'ne çağrılarak sürekli oturumunun iptal edildiği söylendi. Keskin daha sonra Saraybosna'ya sevk edilerek Göçmen Merkezi'ne götürüldü ve burada tutuluyor.

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Bosna Hersek’in Bihaç kentinde eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdüren Richmond Park Bihaç Koleji’nin Türk vatandaşı olan ve 14 yıldır bu ülkede yaşayan müdürü Fatih Keskin bugün sabah saatlerinde önce Una-Sana Kanton'daki Yabancılar Dairesi'ne çağrıldı ve burada kendisine 'sürekli oturumu'nun iptal edildiği bildirildi. Keskin bu uygulamanın sebebini sorduğunda ise görevli kendisine herhangi bir neden gösterilmediğini ve 'uygulamanın gerekçesini bilmediğini' bildirdi. 

Fatih Keskin daha sonra buraya gelen polislere teslim edilerek 300 km ötedeki Saraybosna'daki göçmen merkezine sevk edildi. Keskin'in burada kendisine ulaşan telefonla ulaşan yakınlarına verdiği bilgi ise şöyle:

''Bugün saat 10’da Yabancılar Polisi tarafından çağrıldım görüşme için. Orada kişisel bilgilerden sonra Bosna’daki kanunları çiğnediğim söylendi ve bundan dolayı sürekli oturumumun iptal edildiği söylendi. Ben de hangi kanunları çiğnediğimi sorduğum zaman “biz de bunu bilmiyoruz” dendi. Bir saat sonra iki polis geldi, “haydi Sarayevo’ya gidiyoruz” dediler. Ben de “Avukatlarım olmadan bir yere gitmek istemiyorum” dedim. Polis “isterseniz insan gibi gidelim yoksa zorla götürürüm” dedi. Şimdi Sarayevo’da göçmenlerin bulunduğu bir kamptayız. Burada şartlar çok kötü.''

“EVRAK GÖSTERMEDİLER, ‘BİZ EMİR KULUYUZ’ DEDİLER”

Bihaç’taki Richmond Park Bihaç Koleji’nde 6 yıldır okul müdürü olarak görev yapan, Bosna Hersek’te sürekli oturumu ve kimliği olan Keskin, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Ben ısrarla sormama rağmen bir evrak göstermediler. 'Neden dolayı benim sürekli oturumumu iptal ediyorsunuz' diyorum, “İşte kanunu çiğniyorsunuz.” Hangi kanunu çiğniyorum. Oradaki kadın “Ben de bilmiyorum” diyor. Müfettiş bunu diyen. “Herhangi bir şekilde ben bilmiyorum” dedi. Daha sonra gelen polisler zaten “sadece biz emir kuluyuz” dediler. “Seni götürmemiz lazım” dediler, bu şekilde aldılar yani.

Geçtiğimiz yıl Kosova'dan kaçırılan ve Türkiye'ye götürülen 6 Türk vatandaşından sonra bölgede akıllara yine kaçırılma girişimi mi yaşanıyor sorusu geldi.
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