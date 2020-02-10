Boşnaklar, Güneş'i kınadı

Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek'e ait Beyaz TV’de yayınlanan "Beyaz Futbol" programında Boşnaklara ağır hakarette bulunan Rasim Ozan Kütahyalı havuz medyasında yeniden köşe yazarı oldu.
Boşnaklar sosyal medya üzerinden Güneş'e tepki gösterdi.
Mesajda şu ifadeler yer aldı: “Boşnaklar olarak Güneş gazetesini kınıyoruz. Biz Boşnaklara yönelik hakaret eden Rasim Ozan Kütahyalı bugün Güneş gazetesinde ilk yazısını yazmış. Biz Boşnaklar olarak bu şahsiyeti hiç bir yerde görmek istemiyoruz. Güneş gazetesini kınıyoruz.”
SABAH VE BEYAZ TV'DEN KOVULDU
Kütahyalı daha önce havuzun amiral gemisi Sabah gazetesinden ve Beyaz TV'den kovulmuştu.
İstanbul 27'nci Asliye Ceza Mahkemesi Kütahyalı’ya "halkın bir kesimini sosyal sınıf din mezhep cinsiyet bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan 10 ay hapis cezası vermiş ve iyi hal indirimi de uygulamamıştı.