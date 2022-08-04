Samanyolu Haber /Gündem / "Boşuna MEB'in kapısına dayanmadım" /04 Ağustos 2022 14:05

"Boşuna MEB'in kapısına dayanmadım"

2011’de Uludere'de hayatını kaybeden 34 kişinin yakınlarını ziyaret eden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ziyareti sırasında iptal edilen KPSS konusuna da değindi.

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cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, bugün sabah saatlerinde Şırnak Uludere’ye geldi. Kılıçdaroğlu, 28 Aralık 2011’de Uludere'de hayatını kaybeden 34 kişinin yakınlarını ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu ziyareti sırasında iptal edilen KPSS konusuna da değindi.

KPSS İPTALİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

KPSS'nin iptaline ilişkin soruya da yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Devlette çok büyük bir çürümenin olduğunu biliyorum. Ben boşuna MEB'in kapısına dayanmadım. Boşuna oraya gidip de hakkı, hukuku, adaleti sağlamak için... Sözlüde hakları yenilenler vardı. Sınavlarda da hakları yenilenleri gördük. Çürüyen bir yapı var. Çürüyen yapıyı düzeltmemiz lazım. Hakkı yenen bütün evlatlarımızın hakkını, hukukunu savunmak zorundayız. Bu ülkeye adaleti getireceğiz. Roboski'den bütün millete söz veriyorum. KPSS'ye girip hakkı elinden alınan gencecik pırıl pırıl evlatlarımızın hakkını ve hukukunu korumak zorundayız. Çürüyen bir devlet yapısı var. Liyakat, ahlak yok. Hepsini düzelteceğiz. Söz verdim bir daha veriyorum. Adalet bu ülkeye ya gelecek ya gelecek" dedi.
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