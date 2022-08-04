



Kılıçdaroğlu ziyareti sırasında iptal edilen KPSS konusuna da değindi.



KPSS İPTALİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA





Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, bugün sabah saatlerinde Şırnak Uludere’ye geldi. Kılıçdaroğlu, 28 Aralık 2011’de Uludere'de hayatını kaybeden 34 kişinin yakınlarını ziyaret etti.KPSS'nin iptaline ilişkin soruya da yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Devlette çok büyük bir çürümenin olduğunu biliyorum. Ben boşuna MEB'in kapısına dayanmadım. Boşuna oraya gidip de hakkı, hukuku, adaleti sağlamak için... Sözlüde hakları yenilenler vardı. Sınavlarda da hakları yenilenleri gördük. Çürüyen bir yapı var. Çürüyen yapıyı düzeltmemiz lazım. Hakkı yenen bütün evlatlarımızın hakkını, hukukunu savunmak zorundayız. Bu ülkeye adaleti getireceğiz. Roboski'den bütün millete söz veriyorum. KPSS'ye girip hakkı elinden alınan gencecik pırıl pırıl evlatlarımızın hakkını ve hukukunu korumak zorundayız. Çürüyen bir devlet yapısı var. Liyakat, ahlak yok. Hepsini düzelteceğiz. Söz verdim bir daha veriyorum. Adalet bu ülkeye ya gelecek ya gelecek" dedi.