Samanyolu Haber /Politika / Boşuna uğraşma, ilk seçimde... /19 Aralık 2019 12:56

Boşuna uğraşma, ilk seçimde...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu, AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan haricinde herkesin karşı olduğunu belirtti. Erdoğan'a seslenen Kılıçdaroğlu, " "Yapamazsın kardeşim. Zaten ilk seçimde gideceksin." dedi.

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "çılgın projem" dediği Kanal İstanbul projesi tartışmasına Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da dahil oldu. 

Herkesin projeye "Hayır" dediğini, ancak bir kişinin "Yapacağız." diyerek ısrarcı olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a, "Yapamazsın kardeşim. Zaten ilk seçimde gideceksin." diye seslendi.

KILIÇDAROĞLU: HİÇ KİMSE BURAYA 5 KURUŞ YATIRMASIN!

Kılıçdaroğlu, projeye para yatırmayı düşünenleri de ikaz etti: "Hiç kimse buraya beş kuruş para ayırmaya kalkmasın, ayırdıkları paranın kuruşu dahi verilmeyecektir. İstanbul'a ihanete doyulmadı mı ya?"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin yönettiği belediyelerin başkanları ile buluştu.

Yerel Yönetimler ve Turizm Zirvesi'nde konuşan Kılıçdaroğlu, Paris ile İstanbul'u mukayese etti. 

CHP lideri, "Paris'e giden turist sayısı Türkiye'ye gelenden fazlaysa dönüp bakmamız lazım, neden, ne eksiğimiz var? "Paris'e gittiğinizde hemen hemen her yerde ressamları görürsünüz. Niçin bizde yok?" sorusunu yöneltti.
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