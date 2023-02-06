Samanyolu Haber /Gündem / BOTAŞ depremden etkilenen il ve ilçelere gaz akışını kesti /06 Şubat 2023 10:19

BOTAŞ depremden etkilenen il ve ilçelere gaz akışını kesti

BOTAŞ, Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle Kahramanmaraş-Gaziantep doğal gaz iletim hattında oluşan hasar sonucunda Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş ve bu illere bağlı bazı ilçelerde doğal gaz akışının durdurulduğunu açıkladı.

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Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle Kahramanmaraş-Gaziantep doğal gaz iletim hattında oluşan hasar sonucunda Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş ve bu illere bağlı Pazarcık, Narlı, Besni, Gölbaşı, Nurdağı, Islahiye, Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçelerine doğal gaz akışının durdurulduğunu açıkladı.

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, BOTAŞ ekiplerinin sahadaki kontroller sonrasında hasar meydana gelen noktalar ve etki alanlarının tespit edildiği kaydedildi.

Kahramanmaraş-Gaziantep doğal gaz iletim hattında oluşan hasar neticesinde Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş illeri ile Pazarcık, Narlı, Besni, Gölbaşı, Nurdağı, Islahiye, Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçelerine doğal gaz akışının durdurulduğuna işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kilis ili doğal gaz hattı etkilenmiş ancak hattın içerisindeki gazdan beslenmeye devam etmektedir. Bölgedeki doğal gaz dağıtım şirketleri ile gerekli koordinasyon kurularak, hastane, fırın ve benzeri kritik tesislere CNG (sıkıştırılmış doğal gaz) ve LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) tedarik edilmesi sureti ile gaz arzı sağlanmaya devam edilecektir."

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